Bolsonaro diz que efeito do desgoverno de quadrilha ainda é sentido

Publicado em 20 de julho de 2019 às 19:31
- Atualizado há 6 anos
O presidente Jair Bolsonaro usou a sua conta Twitter na tarde deste sábado (20) para criticar o Partido dos Trabalhadores (PT). "Vou falar do PT sempre. Não adianta chorar. Não é porque perderam a eleição que seus crimes devem ser ignorados. Os efeitos devastadores do desgoverno da quadrilha ainda podem ser sentidos e é papel de todo aquele que ama o Brasil lembrar quem foram os culpados", escreveu o presidente.
Há pouco, o presidente saiu do Palácio da Alvorada e disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou ao exterior uma imagem muito ruim do Brasil com relação à fome.
