Críticas ao PT

Bolsonaro diz que efeito do desgoverno de quadrilha ainda é sentido

Para Bolsonaro, Lula passou uma imagem muito ruim do Brasil com relação à fome

Publicado em 20 de julho de 2019 às 19:31 - Atualizado há 6 anos

Bolsonaro diz que efeito do desgoverno de quadrilha ainda é sentido Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro usou a sua conta Twitter na tarde deste sábado (20) para criticar o Partido dos Trabalhadores (PT). "Vou falar do PT sempre. Não adianta chorar. Não é porque perderam a eleição que seus crimes devem ser ignorados. Os efeitos devastadores do desgoverno da quadrilha ainda podem ser sentidos e é papel de todo aquele que ama o Brasil lembrar quem foram os culpados", escreveu o presidente.

Há pouco, o presidente saiu do Palácio da Alvorada e disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou ao exterior uma imagem muito ruim do Brasil com relação à fome.

