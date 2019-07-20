Home
Bolsonaro diz que efeito do desgoverno de quadrilha ainda é sentido

Bolsonaro diz que efeito do desgoverno de quadrilha ainda é sentido

Para Bolsonaro, Lula passou uma imagem muito ruim do Brasil com relação à fome

Agência Estado

Publicado em 20 de julho de 2019 às 19:31

Bolsonaro diz que efeito do desgoverno de quadrilha ainda é sentido Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro usou a sua conta Twitter na tarde deste sábado (20) para criticar o Partido dos Trabalhadores (PT). "Vou falar do PT sempre. Não adianta chorar. Não é porque perderam a eleição que seus crimes devem ser ignorados. Os efeitos devastadores do desgoverno da quadrilha ainda podem ser sentidos e é papel de todo aquele que ama o Brasil lembrar quem foram os culpados", escreveu o presidente.

Há pouco, o presidente saiu do Palácio da Alvorada e disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou ao exterior uma imagem muito ruim do Brasil com relação à fome.

