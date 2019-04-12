Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Evento com evangélicos

Bolsonaro diz que Brasil segue versículo da Bíblia na ONU

Presidente citou o trecho de João 8:32: 'e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará', usado durante a campanha; Brasil tem votado como Israel e Estados Unidos

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 22:49

Publicado em 

11 abr 2019 às 22:49
Jair Bolsonaro participou de evento com presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Dias Toffoli, presidente do STF, pastor Silas Malafaia, e o governador do Wilson Witzel, do Rio Crédito: Antonio Lacerda/EFE
O presidente Jair Bolsonaro citou nesta quinta-feira (11), um versículo da Bíblia para definir como estão sendo feitas as votações do Brasil na ONU nas questões de direitos humanos. Segundo ele, a partir do seu governo, o País segue o versículo João 8:32, um dos mais usados pelo político desde a campanha, que diz: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará".
"Nós não fugimos a tradição nenhuma. Nós passamos a votar lá na ONU, nas questões dos direitos humanos, de acordo com João 8:32. E, de acordo com a verdade, então, por coincidência, passamos a votar juntos com Estados Unidos e Israel, além de outros países", disse a uma plateia de mais de 100 evangélicos liderados pelo pastor Silas Malafaia, em um hotel de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
Bolsonaro sempre deixou clara sua posição em relação a Israel, defendendo a transferência da embaixada brasileira para Jerusalém. No encontro, ele reafirmou a intenção de cumprir o compromisso assumido em campanha, mas não definiu nenhuma data.
Ele lembrou, emocionado, que durante a pré-campanha eleitoral foi a Israel com os três filhos políticos - Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro (PSC) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)-, e aproveitou para criticar novamente a mídia, que segundo ele, tenta separá-los da sua convivência. "Muitos teimam em afastar de mim, mas ninguém afasta o filho do pai ou o pai do filho", afirmou.
Bolsonaro disse ainda que ganhou a eleição "quase que por um milagre", e que esse milagre para ele é uma missão de Deus. "Essa missão, com os senhores e com o povo de bem do Brasil, nós a cumpriremos e o Brasil chegará sim, a um porto seguro", afirmou

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados