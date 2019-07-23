Home
>
Política
>
Bolsonaro diz que ama o Nordeste e tem sangue 'cabra da peste' na família

Bolsonaro diz que ama o Nordeste e tem sangue 'cabra da peste' na família

Presidente visitou a região após ter usado termo pejorativo sobre os nordestinos

Folha Press

Publicado em 23 de julho de 2019 às 15:51

 - Atualizado há 6 anos

Bolsonaro diz que ama o Nordeste e tem sangue 'cabra da peste' na família Crédito: Alan Santos/PR

Ao inaugurar um aeroporto no interior da Bahia nesta terça-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que ama o Nordeste e que faz um governo sem divisão por região. "Não estamos no Nordeste, estamos no Brasil", disse o presidente, que falou ainda em "sangue cabra da peste" na família.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

Essa foi a primeira visita do presidente à região após ter sido divulgado um vídeo em que Bolsonaro fala sobre "governadores de paraíba" e cita o governador do Maranhão. "Não tem que ter nada para esse cara [Dino]".

Após essa fala polêmica governadores do Nordeste, Bolsonaro negou que tenha usado o termo "paraíba" para criticar nordestinos e disse que as críticas foram direcionadas a dois governadores: Flávio Dino (PC do B), do Maranhão, e João Azevedo (PSB), da Paraíba.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), que não apareceu no evento, vetou a participação da Polícia Militar da Bahia na segurança do ato de inauguração do novo aeroporto de Vitória da Conquista (518 km de Salvador), com a participação de Bolsonaro.

A medida foi criticada por Bolsonaro em uma rede social: "Lamentável a decisão do governador da Bahia que não autorizou a presença da Polícia Militar para a nossa segurança. Pior ainda, passou a responsabilidade de tal negativa ao seu Comandante Geral", disse.

A inauguração do novo aeroporto acontece em meio a uma disputa de bastidor entre governador e o presidente pela paternidade da obra.

A obra do novo aeroporto, que terá tem capacidade para atender até 500 mil passageiros por ano, foi executada pelo Governo da Bahia. Foram investidos R$ 106 milhões, sendo R$ 75 milhões do governo federal e R$ 31 milhões do governo do Estado.

Os recursos federais, oriundos de emendas da bancada baiana no Congresso Nacional, foram repassados ao governo baiano durante as gestões Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB). O último repasse do contrato foi realizado em novembro de 2018, ainda sob Temer.

O aeroporto foi batizado pelo Governo da Bahia com o nome do cineasta baiano Glauber Rocha (1939-1981).

 Nascido em Vitória da Conquista, onde passou parte da infância, Glauber foi um dos idealizadores do Cinema Novo e dirigiu filmes como "Terra em Transe" e "Deus e o Diabo na Terra do Sol", este último indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes.

 A cineasta Paloma Rocha, filha de Glauber Rocha, também cancelou a participação que faria na inauguração do aeroporto.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais