Bolsonaro diz que 'curtirá uns 10 dias de férias' em foto com médicos

O presidente Jair Bolsonaro publicou foto na qual aparece ao lado dos médicos Dr. Antônio Luiz Macedo e Dr. Leandro Echenique Crédito: Reprodução/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro divulgou há pouco, em sua conta no Twitter, foto na qual aparece ao lado dos médicos Dr. Antônio Luiz Macedo e Dr. Leandro Echenique.

"Agora em São Paulo com os doutores Macedo e Leandro. Pelo o que tudo indica 'curtirei' uns 10 dias de férias com eles brevemente", escreveu. O presidente chegou esta manhã à capital paulista e participa, neste momento, de um culto no Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, no Brás, região central da cidade.

No dia 6 de setembro de 2018, em ato de campanha eleitoral à Presidência em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen e teve de ser operado.