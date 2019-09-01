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Bolsonaro diz que 'curtirá uns 10 dias de férias' em foto com médicos

Bolsonaro passará por uma nova cirurgia, de médio porte, no próximo fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2019 às 08:50

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 08:50

O presidente Jair Bolsonaro publicou foto na qual aparece ao lado dos médicos Dr. Antônio Luiz Macedo e Dr. Leandro Echenique Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente Jair Bolsonaro divulgou há pouco, em sua conta no Twitter, foto na qual aparece ao lado dos médicos Dr. Antônio Luiz Macedo e Dr. Leandro Echenique.
"Agora em São Paulo com os doutores Macedo e Leandro. Pelo o que tudo indica 'curtirei' uns 10 dias de férias com eles brevemente", escreveu. O presidente chegou esta manhã à capital paulista e participa, neste momento, de um culto no Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, no Brás, região central da cidade.
No dia 6 de setembro de 2018, em ato de campanha eleitoral à Presidência em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen e teve de ser operado.
De acordo com o site de notícias G1, Bolsonaro passará por uma nova cirurgia, de médio porte, no próximo fim de semana, em São Paulo, em função de uma hérnia surgida na "incisão cirúrgica" anterior.

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