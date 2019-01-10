Bolsonaro divulga retrato oficial de seu mandato

Foto oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro divulgou o retrato oficial de seu mandato. A imagem foi publicada nesta quinta-feira (10) em sua conta nas redes sociais.

Ele posou para a fotografia com a faixa presidencial e com a bandeira do Brasil como cenário de fundo.

Ela foi feita na última segunda-feira (7), no Palácio do Alvorada, pela equipe da Secretaria de Comunicação Social.

O retrato oficial costuma ser colocado em gabinetes presidenciais e repartições públicas. Na semana passada, foram retiradas, do Palácio do Planalto, as fotografias de Temer.

Inicialmente, o antecessor de Bolsonaro posou para a imagem com a faixa presidencial. A imagem, contudo, foi criticada nas redes sociais por ter sofrido alterações gráficas, o que o levou a fazer uma segunda fotografia.

Na foto oficial, Temer posou de pé, sem a faixa presidencial, apoiando uma das mãos em uma mesa. A imagem em preto e branco foi colocada na galeria de presidentes da República, na entrada do Palácio do Planalto.

Na semana passada, Bolsonaro também escolheu o slogan de seu governo. Eleito com uma campanha em que explorou um discurso nacionalista, ele optou por usar o último verso do Hino Nacional Brasileiro como a marca de sua administração: "Pátria Amada Brasil".