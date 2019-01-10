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Bolsonaro divulga retrato oficial de seu mandato

Na semana passada, Bolsonaro escolheu o slogan de seu governo, que será "Pátria Amada Brasil"

Publicado em 

10 jan 2019 às 16:39

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 16:39

Foto oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro divulgou o retrato oficial de seu mandato. A imagem foi publicada nesta quinta-feira (10) em sua conta nas redes sociais.
Ele posou para a fotografia com a faixa presidencial e com a bandeira do Brasil como cenário de fundo.
Ela foi feita na última segunda-feira (7), no Palácio do Alvorada, pela equipe da Secretaria de Comunicação Social.
O retrato oficial costuma ser colocado em gabinetes presidenciais e repartições públicas. Na semana passada, foram retiradas, do Palácio do Planalto, as fotografias de Temer.
Inicialmente, o antecessor de Bolsonaro posou para a imagem com a faixa presidencial. A imagem, contudo, foi criticada nas redes sociais por ter sofrido alterações gráficas, o que o levou a fazer uma segunda fotografia.
Na foto oficial, Temer posou de pé, sem a faixa presidencial, apoiando uma das mãos em uma mesa. A imagem em preto e branco foi colocada na galeria de presidentes da República, na entrada do Palácio do Planalto.
Na semana passada, Bolsonaro também escolheu o slogan de seu governo. Eleito com uma campanha em que explorou um discurso nacionalista, ele optou por usar o último verso do Hino Nacional Brasileiro como a marca de sua administração: "Pátria Amada Brasil".
O slogan omite, no entanto, a vírgula antes da palavra "Brasil", como manda a gramática e consta da transcrição oficial do hino.

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