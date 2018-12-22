Refúgio tradicional

Bolsonaro deve passar Natal em base da Marinha no Rio

Bolsonaro deverá se dirigir à Marambaia no início da tarde de sábado (22), com sua família, retornando a sua residência, na Barra da Tijuca, na quinta (27)

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 13:01

Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), deverá passar o Natal na Base da Marinha na Ilha da Marambaia, na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro.
A informação foi confirmada nesta sexta-feira (21) por sua assessoria. O local é um refúgio tradicional de presidentes da República, com acesso controlado por terra e mar. As informações são da Agência Brasil.
Bolsonaro deverá se dirigir à Marambaia no início da tarde de sábado (22), com sua família, retornando a sua residência, na Barra da Tijuca, na quinta (27), pouco antes de seu embarque para Brasília, previsto para ocorrer dia 29.
No feriado de Carnaval deste ano, o complexo da Marambaia recebeu o presidente Michel Temer (MDB) e sua família.

