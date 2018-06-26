Bolsonaro deve fechar aliança com PR, liderado por condenado no mensalão

31/05/2018 - O senador Magno Malta e o deputado federal Jair Bolsonaro na Marcha para Jesus 2018, realizada em São Paulo Crédito: GABRIELA BILO/ESTADÃO

O casamento entre o PR de Valdemar Costa Neto, condenado pelo envolvimento no escândalo do mensalão, e o PSL do pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro está muito perto de ser anunciado. Segundo Bolsonaro reconheceu ontem ao GLOBO, a aliança do PR com o ex-capitão do Exército dependeria apenas de o senador Magno Malta (ES) aceitar ser seu vice. Ontem, enquanto o presidenciável dizia que já havia sinal verde do partido de Valdemar para a coligação, o senador capixaba afirmava que poderia abandonar o projeto de reeleição ao Senado para ser vice na chapa de Bolsonaro. A decisão, de acordo com Magno Malta, depende apenas de uma reflexão pessoal que ele já está fazendo. Segundo integrantes da cúpula do PR, o martelo deve ser batido dentro de 15 dias.

 O PR já deu sinal verde também. Quem conversou lá, ele (Magno) mesmo, já me falou que o PR já deu sinal verde. Eu acho que até o dia 15 o Magno Malta se decide. Da minha parte está resolvido. Eu já falei sim, já pedi ele em casamento. Ele que está mudo  disse Bolsonaro.

Além de ser liderado por um condenado no mensalão, o PR também é um dos 14 partidos investigados na Lava-Jato, conforme mostrou levantamento do GLOBO. Entre seus parlamantares com inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal (STF) está o ex-ministro Alfredo Nascimento (PR-AM) e os deputados João Carlos Bacelar (PR-BA) e Milton Monti (PR-SP).

Se a coligação com o PR se tornar realidade, a aliança dará a Bolsonaro nova musculatura na corrida eleitoral. Hoje limitado pela estrutura do nanico PSL, o capitão ampliaria seu tempo de TV e ainda contaria com uma organização maior nos estados. Com o PSL, o militar da reserva teria apenas oito segundos no bloco de propaganda eleitoral no rádio e na TV, que tem 12m30s, e uma inserção publicitária na programação a cada três dias. Com o PR, ganharia mais 45 segundos por bloco e teria direito a duas inserções por dia.

ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR BANCADA

Para o PR, a adesão ao ex-capitão é vista como a melhor estratégia para conquistar uma bancada superior a 50 cadeiras na Câmara. Já Magno Malta quer mais tempo para tomar uma decisão porque considera a reeleição ao Senado um projeto igualmente atraente. Para desistir e disputar a vice-presidência, Malta articula que sua mulher, Lauriete Rodrigues, assuma a candidatura ao Senado. Malta diz que tem um mês inteiro para tomar sua decisão.

Realmente o PR vê com muitos bons olhos a candidatura de Bolsonaro. Eu sou cabo eleitoral de Bolsonaro, assumido, o Brasil todo sabe disso. Agora, tem muita água pra correr debaixo da ponte. Tem um mês inteiro. Sou uma pessoa que dependo de Deus. Eu não vou fazer nada atabalhoadamente, disse o senador, por meio de sua assessoria.

Magno Malta afirma que sua reflexão é sobre onde poderia desempenhar um melhor papel, como vice de Bolsonaro ou como aliado no Senado.

Preciso entender onde está minha importância, se seria dentro do Senado, com Bolsonaro presidente da República, o ajudando dentro das mudanças que terão de ser feitas. Aquilo que está sendo falado vai ter de ser cumprido. Teremos dias difíceis. Então, onde eu seria importante para a sociedade, para as famílias, para o Brasil, será que como vice, ou como senador? Tem muito tempo ainda para refletir. Eu não vou fazer nada atabalhoadamente, já me sinto muito honrado de ser escolhido por ele e por parte do Brasil que gostaria de ver uma chapa Bolsonaro/Magno Malta, disse o senador por meio de nota.

O PR tem o ex-deputado Valdemar Costa Neto, que foi preso no processo do mensalão, como principal liderança. Ainda que não tenha mais cargo formal na estrutura partidária  segundo a assessoria, ele está desfiliado em 2015 , sua liderança é reconhecida pelos dirigentes para definir os rumos da legenda. Valdemar chegou a ter reuniões com o presidenciável no ano passado quando buscava convencer Bolsonaro a se filiar no Muda Brasil, partido que desejava criar, mas que foi barrado na Justiça Eleitoral. A conversa não fluiu na ocasião e o presidenciável disse não ter se encontrado com Valdemar em 2018. As tratativas ficaram restritas a aliados e, principalmente, políticos do PR que desejam a coligação.

 As conversas estão muito avançadas. Mas o martelo só deve ser batido daqui a 15 dias  afirmou Lincoln Portela (MG).

De acordo com dirigentes da legenda de diferentes vertentes, o apoio à aliança já é majoritário na sigla, que tinha chegado a ensaiar uma candidatura de Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente José Alencar. O partido tem hoje 41 deputados federais, a quinta maior bancada, e acredita que Bolsonaro pode ajudar a ampliar a presença do partido no Congresso. Aliados de Bolsonaro demonstram empolgação com as negociações.

 Está com tudo para fechar. Não há nenhuma ameaça a essa parceria  disse Capitão Augusto (SP).

Entre os aliados de Bolsonaro no PR, há quem acredite em uma coligação ainda que Magno Malta não aceite ser o candidato a vice. Na visão deles, o presidenciável teria outros nomes para escolher dentro da legenda.