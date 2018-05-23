Bolsonaro desiste de se licenciar da Câmara para fazer campanha

Jair Bolsonaro Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL-RJ) desistiu de se licenciar da Câmara dos Deputados para fazer sua campanha. Ele afirmou que a decisão foi tomada porque chegou à conclusão de que não tem recursos financeiros para se manter. O salário de deputado federal é de R$ 33,7 mil.

 Eu pensei (em me licenciar), mas depois cheguei à conclusão que eu não tenho recurso pra me manter afirmou.

Bolsonaro conta que com a Copa do Mundo, em junho e julho, e o tradicional recesso branco, em agosto e setembro, poucas sessões deliberativas serão convocadas. Os deputados perdem parte do salário se deixam de comparecer a essas sessões. Ele acredita que caso venha a perder algumas votações não haverá desgaste político. E, como serão realizadas poucas votações o impacto, nas suas finanças pessoais também seriam pequenos.

O deputado compareceu nesta terça-feira à sessão do plenário da Câmara. Ele tentou ir ao seu gabinete, mas foi parado nos corredores dezenas de vezes por prefeitos, vereadores e visitantes da Casa com insistentes pedidos para fotos. Quando chegou no corredor do gabinete, seu filho e também deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) estava vindo em sentido oposto porque havia votação no plenário. Os dois voltaram em passo acelerado para não ter desconto no contracheque.

O presidenciável evitou entrar em temas polêmicos. Disse que só poderia dar uma resposta mais definitiva sobre as reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram várias rodovias dos país nos últimos dias depois de ouvir o economista Paulo Guedes, que atua como seu guru na área. Disse não temer a entrada oficial do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB). Apesar de reconhecer a superioridade do adversário em conhecimento em economia, diz não ver problema de encará-lo em um debate.