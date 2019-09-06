Home
>
Política
>
Bolsonaro desiste de afrouxar teto e equipe tenta apressar ajustes

Bolsonaro desiste de afrouxar teto e equipe tenta apressar ajustes

Um dia após ter defendido o afrouxamento na emenda do teto de gastos, Bolsonaro foi convencido a desistir da ideia

Agência Estado

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 10:44

 - Atualizado há 6 anos

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

Um dia após ter defendido o afrouxamento na emenda do teto de gastos - instrumento de política orçamentária que proíbe que as despesas cresçam acima da inflação de um ano para o outro -, o presidente Jair Bolsonaro foi convencido pela equipe econômica a desistir da ideia. "Seria uma rachadura em um transatlântico", disse nesta quinta-feira (5), o presidente. Na quarta-feira (4), o porta-voz da Presidência havia afirmado que Bolsonaro defendia o abrandamento do teto.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

Em conversa com o presidente, o ministro da Economia,

Paulo Guedes

, acertou que sua equipe vai negociar com o

Congresso

uma "calibragem" apenas nas normas para o acionamento dos chamados "gatilhos". Previstos na regra do teto, eles são mecanismos que permitem ao governo reduzir despesas obrigatórias, por meio de medidas como suspensão de aumentos salariais dos servidores, da concessão de benefícios e de reajustes de despesas acima da inflação, inclusive do salário mínimo.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais