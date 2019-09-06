Bolsonaro desiste de afrouxar teto e equipe tenta apressar ajustes

uma "calibragem" apenas nas normas para o acionamento dos chamados "gatilhos". Previstos na regra do teto, eles são mecanismos que permitem ao governo reduzir despesas obrigatórias, por meio de medidas como suspensão de aumentos salariais dos servidores, da concessão de benefícios e de reajustes de despesas acima da inflação, inclusive do salário mínimo.