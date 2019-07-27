Autoescola

Bolsonaro defende fim de aulas para CNH e diz que "não devia ter exame"

Especialistas em segurança no trânsito criticaram as declarações do presidente

Publicado em 27 de julho de 2019 às 11:52 - Atualizado há 6 anos

O presidente Jair Bolsonaro defendeu o fim das aulas teóricas e práticas para tirar a CNH Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro defendeu o fim das aulas de direção nas autoescolas.

Pelo Facebook, Bolsonaro disse: "Eu, com 10 anos de idade, aprendi a dirigir trator na fazenda em Eldorado Paulista. E acho que nem devia ter exame de nada. Parte escrita apenas e ir para prática logo. Não tem de cursar autoescola, ter aula de um monte de coisa que já sabe o que vai acontecer. Mas vamos deixar isso para um segundo momento".

Especialistas em segurança no trânsito criticaram as declarações.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta