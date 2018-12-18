Bolsonaro defende exploração de Raposa Serra do Sol

O presidente eleito Jair Bolsonaro fala à imprensa, após receber uma honraria do Exército, a Medalha do Pacificador com Palma, entregue durante audiência fechada no Quartel-General do Exército, em Brasília. Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, defendeu a exploração de forma racional da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.

A declaração foi a única dada por Bolsonaro aos jornalistas nesta segunda (17) na saída confusa da inauguração de uma escola da Polícia Militar, no Rio.

É a área mais rica do mundo [a reserva]. Você tem como explorar de forma racional. E no lado do índio, dando royalty e integrando o índio à sociedade", disse o presidente eleito, sem dar detalhes.

Segundo o jornal Valor, a equipe de transição preparar um decreto que irá rever a criação da reserva indígena. Estima-se que vivam na região 17 mil índios. Após a disputa entre agricultores e indígenas, o STF decidiu em 2008 manter a demarcação do território de 1.747.464 hectares, obrigando a retirada de não índios do local.

Bolsonaro é crítico em relação à demarcação de terras e já disse que acabaria com o processo em seu governo.

Existem jazidas de nióbio, considerado um recurso estratégico para o presidente eleito. Se misturado ao ferro, cria uma espécie de superliga, mais leve e resistente que o aço comum.