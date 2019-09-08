Correção de hérnia

Bolsonaro dá entrada em hospital para ser submetido a cirurgia

O presidente da República deu entrada no Hospital Vila Nova Star, na zona Sul da capital paulista, onde será submetido a uma cirurgia neste domingo (8)

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Carolina Antunes/PR

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), deu entrada no Hospital Vila Nova Star, na zona Sul da capital paulista, onde será submetido a uma cirurgia neste domingo (8). A comitiva presidencial, da qual fazem parte a primeira-dama Michelle e o filho Carlos Bolsonaro, entrou direto para o estacionamento do hospital por volta das 20h deste sábado, 7. O presidente não falou com a imprensa.

A intervenção cirúrgica tem como objetivo a correção de uma hérnia incisional decorrente de uma facada que sofrera há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial. O procedimento cirúrgico está previsto para ter início às 7h da manhã de domingo.

Bolsonaro deixou Brasília por volta das 18h de sábado acompanhado da primeira-dama Michelle. Pela manhã, o presidente acompanhou o Desfile Cívico de 7 de Setembro em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

O presidente ficará internado sob cuidados médicos até a próxima sexta-feira (13). Durante este tempo ausente do Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão responderá pela Presidência da República.

