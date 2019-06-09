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Dívida

Bolsonaro critica oposição por tentar obstruir crédito suplementar

Segundo oposição o projeto rompe regra que impede o governo de se endividar para financiar o custeio

Publicado em 09 de Junho de 2019 às 18:58

Publicado em 

09 jun 2019 às 18:58
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/PR
Em uma publicação em sua conta no Twitter neste domingo (09) o presidente Jair Bolsonaro criticou a oposição por tentar obstruir e adiar a votação do pedido de crédito suplementar do governo no valor de R$ 248,9 bilhões na Comissão Mista de Orçamento (CMO) no Congresso nesta semana.
"A oposição está trabalhando para inviabilizar o pagamento de beneficiários do Bolsa Família, idosos com deficiência, Plano Safra e Pronaf. Para alcançar seus objetivos vale até prejudicar os mais pobres", escreveu o presidente em sua conta na rede social, citando uma publicação em que o deputado Carlos Zarattini (PT-SP) comemorou a obstrução.
A CMO suspendeu a sessão marcada na quarta-feira (05) para votar o crédito extra de R$ 248,9 bilhões que o governo solicitou ao Congresso. A reunião foi interrompida para uma tentativa de acordo entre deputados e senadores, que conversam a portas fechadas na sala da presidência do colegiado. A oposição tenta derrubar a votação por meio de obstrução e exige do governo a garantia de R$ 11 bilhões para recompor orçamentos da Educação e do Minha Casa, Minha Vida, entre outros.
Na quarta (05), Zarattini celebrou a obstrução da oposição afirmando que o bloco quer "aprovar a liberação do dinheiro para os programas sociais como o Bolsa Família", mas que não dará "um cheque em branco" para o governo. Segundo ele, o projeto autoriza o governo a "romper uma regra importante que é a de que o governo só pode se endividar para investimentos e não para financiar o custeio".
"Sem aprovação do PLN 4 pelo Congresso teremos que suspender o pagamento de benefícios a idosos e pessoas com deficiência já no próximo dia 25. Nos meses seguintes faltarão recursos para aposentadorias, Bolsa Família, Pronaf, Plano Safra", escreveu ontem no Twitter o presidente Jair Bolsonaro.
Após se encontrar com Bolsonaro neste sábado (08) no Palácio da Alvorada, uma das residências oficiais da Presidência, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse a jornalistas que há uma preocupação do governo com o PLN 4, que autoriza o governo a obter crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões para saldar despesas correntes.
"Foi passado só a ideia de que temos que aprovar isso para que o governo consiga honrar compromissos importantes, como o pagamento do BPC, a questão do plano Safra que vai impactar a população brasileira como um todo. Mas temos certeza de que o Parlamento vai aprovar as matérias de interesse, não só do governo, mas do País."

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