Eduardo Bolsonaro

Bolsonaro: crítica a filho em embaixada é 'sinal de que é o certo'

Na semana passada, Bolsonaro disse que cogitava indicar o filho Eduardo para o posto de embaixador do Brasil em Washington

Publicado em 15 de julho de 2019 às 14:10 - Atualizado há 6 anos

Brasília - Eduardo Bolsonaro, e o pai, Jair Bolsonaro após o Conselho de Ética da Câmara arquivar duas representações (12/17 e 13/17) contra o deputado por quebra do decoro (Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agencia Brasil) Crédito: (Windows)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) rebateu nesta segunda-feira (16) as críticas recebidas pela indicação do filho Eduardo à embaixada do Brasil nos Estados Unidos e afirmou que isso significaria que a escolha feita foi acertada.

"Se está sendo tão criticado, é sinal de que é a pessoa adequada", afirmou, em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados em homenagem ao aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro.

Na última quinta (11), o presidente anunciou a intenção de indicar Eduardo, deputado federal, ao posto.

Segundo ele, o filho fala inglês com fluência, tem boa relação com a família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e "daria conta do recado perfeitamente".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta