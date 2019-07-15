Bolsonaro: crítica a filho em embaixada é 'sinal de que é o certo'

Publicado em 15 de julho de 2019 às 14:10
- Atualizado há 6 anos
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) rebateu nesta segunda-feira (16) as críticas recebidas pela indicação do filho Eduardo à embaixada do Brasil nos Estados Unidos e afirmou que isso significaria que a escolha feita foi acertada.
"Se está sendo tão criticado, é sinal de que é a pessoa adequada", afirmou, em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados em homenagem ao aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro.
Na última quinta (11), o presidente anunciou a intenção de indicar Eduardo, deputado federal, ao posto.
Segundo ele, o filho fala inglês com fluência, tem boa relação com a família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e "daria conta do recado perfeitamente".
