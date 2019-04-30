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Venezuela

Bolsonaro convoca reunião de emergência sobre a situação na Venezuela

Líderes da oposição do país vizinho, o autoproclamando presidente Juan Guaidó e Leopoldo López foram no início da manhã desta terça até a base aérea de La Carlota, em Caracas, para anunciar o apoio de militares

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 14:13

Publicado em 

30 abr 2019 às 14:13
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência nesta terça-feira (30) para discutir a situação da Venezuela. De acordo com o vice-presidente, general Hamilton Mourão, o encontro foi marcado para 12h30 desta terça e contará com a participação dele, do presidente e dos ministros Augusto Heleno (GSI), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Fernando Azevedo (Defesa).
Líderes da oposição do país vizinho, o autoproclamando presidente Juan Guaidó e Leopoldo López foram no início da manhã desta terça até a base aérea de La Carlota, em Caracas, para anunciar o apoio de militares dissidentes na luta contra o regime do ditador Nicolás Maduro.
"Hoje soldados que são valentes vieram até aqui porque nosso primeiro de maio começou hoje. Estamos chamando as Forças Armadas para acabar com a usurpação hoje." Guaidó deu as declarações por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, no qual aparece cercado de militares que o apoiam, armados, e ao lado de López.
Questionado sobre como o governo vê a situação da Venezuela, Mourão disse que soube de informações apenas pelo noticiário.
"Eu estou sabendo só o que foi divulgado hoje de manhã. O presidente vai fazer uma reunião 12h30 sobre o assunto. Aí eu acho que o pessoal do GSI, Ministério da Defesa, vai colocar aí as informações que eles têm", disse.
Guaidó foi recebido por Bolsonaro no Palácio do Planalto no fim de fevereiro, pouco tempo depois de ter feito juramento do líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como "presidente interino" da Venezuela.
O governo brasileiro apoia a oposição venezuelana contra o regime de Maduro, mas militares e o próprio presidente têm negado qualquer iniciativa de intervenção no território do país vizinho. 

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