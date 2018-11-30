Bolsonaro convida assessora de Magno Malta para ministério

Presidente eleito Jair Bolsonaro em entrevista a TV Globo Crédito: Reprodução

A pastora evangélica Damares Alves, assessora parlamentar de Magno Malta (PR-ES), foi convidada por Bolsonaro para ocupar o posto de ministra de Direitos Humanos e Mulheres. Ela é antagonista do movimento LGBT e luta contra a legalização do aborto, entre outras causas conservadoras.

A informação foi confirmada por pessoas próximas à pastora, que não quiseram se identificar. Ela é vista como um nome de confiança por Bolsonaro e é próxima da bancada evangélica. Seria a segunda mulher dos ministérios do presidente eleito após Tereza Cristina (DEM-MS), convidada para a Agricultura.

Nesta quarta-feira, a pastora foi até o gabinete de transição e recebeu pessoalmente o convite. Ela disse que responderia até terça-feira se aceitaria ou não. O GLOBO apurou que Magno Malta também foi informado da possibilidade de sua assessora se tornar ministra.

Representantes da bancada evangélica que indicaram nomes para o Ministério da Cidadania, porém, não se sentem contemplados com uma possível escolha de Damares, já que ela não estava na "lista tríplice" entregue ao presidente nesta terça.