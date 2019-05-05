Bolsonaro confirma militar para a presidência da Apex

Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro indicou o contra-almirante Sergio Ricardo Segovia Barbosa para ser diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), segundo informou o site BR18, do jornal O Estado de S. Paulo.

Desde o mês passado, o nome de Barbosa já vinha sendo cotado para assumir o cargo. A nomeação do militar foi publicada no Diário Oficial da UNião. Ele era o atual subchefe de Inteligência Estratégica do Ministério da Defesa.