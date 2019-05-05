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Política

Bolsonaro confirma militar para a presidência da Apex

O comando da Apex está vago desde 9 de abril, quando o embaixador Mario Vilalva foi demitido após desentendimentos com diretores do órgão

Publicado em 

05 mai 2019 às 13:10

Publicado em 05 de Maio de 2019 às 13:10

Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro indicou o contra-almirante Sergio Ricardo Segovia Barbosa para ser diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), segundo informou o site BR18, do jornal O Estado de S. Paulo.
Desde o mês passado, o nome de Barbosa já vinha sendo cotado para assumir o cargo. A nomeação do militar foi publicada no Diário Oficial da UNião. Ele era o atual subchefe de Inteligência Estratégica do Ministério da Defesa.
O comando da Apex está vago desde 9 de abril, quando o embaixador Mario Vilalva foi demitido após desentendimentos com diretores do órgão. Barbosa será o quarto nome a assumir a presidência da Apex desde o começo do governo Bolsonaro.

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