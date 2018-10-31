Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Twitter

Bolsonaro confirma indicação de Marcos Pontes para Ciência e Tecnologia

Anúncio oficial foi feito na manhã desta quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 14:38

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 14:38

Live do astronauta Marcos Pontes no Facebook Crédito: Reprodução
O presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou pelo Twitter a nomeação do astronauta Marcos Pontes como ministro da Ciência e da Tecnologia.
Em vídeo publicado no Facebook, Pontes disse que só faltava o anúncio oficial.
"Novo presidente, novos rumos para o país. Eu estou muito feliz de ter participado não só da campanha, mas também da oportunidade de participar deste novo governo em uma área que tem sido a minha vida por 41 anos. Como vocês sabem, ele tem falado sempre no meu nome, mais ou menos como o "posto Ipiranga" da Ciência e Tecnologia. E agora só falta o anúncio oficial da minha indicação para ministro", destacou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados