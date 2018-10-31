Bolsonaro confirma indicação de Marcos Pontes para Ciência e Tecnologia

"Novo presidente, novos rumos para o país. Eu estou muito feliz de ter participado não só da campanha, mas também da oportunidade de participar deste novo governo em uma área que tem sido a minha vida por 41 anos. Como vocês sabem, ele tem falado sempre no meu nome, mais ou menos como o "posto Ipiranga" da Ciência e Tecnologia. E agora só falta o anúncio oficial da minha indicação para ministro", destacou.