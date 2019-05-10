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Edgar Zambrano

Bolsonaro condena prisão de vice-presidente do Parlamento venezuelano

Zambrano é considerado o número 2 do auto-proclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó

Publicado em 

10 mai 2019 às 10:10

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 10:10

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Windows)
O presidente Jair Bolsonaro publicou na noite desta quinta-feira (9) em sua conta no Twitter uma mensagem dizendo que o Brasil “condena com veemência a prisão ilegal e arbitrária do vice-presidente da Assembléia Nacional da Venezuela, Edgar Zambrano”, assim como as detenções de todos os demais presos políticos feitas pelo regime do presidente venezuelano Nicolás Maduro.
Zambrano é considerado o número 2 do auto-proclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó.
Na noite de quarta (8), o vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela foi preso por agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência da Venezuela (Sebin, serviços secretos). O anúncio foi feito pelo próprio Zambrano por meio de sua conta no Twitter. Ele disse que foi surpreendido pelo Sebin e, como se negou a sair do carro, os agentes usaram um guincho para transportá-lo, de maneira forçada, diretamente à prisão.
Nesta quinta-feira, o Grupo de Lima, formado pelos governos da Argentina, do Brasil, Canadá, Chile, da Colômbia, Costa Rica, Guatemala, de Honduras, do Panamá, Paraguai, Peru e da Venezuela, expressou, em nota, rejeição à prisão de Zambrano. O Grupo de Lima rejeitou também a decisão, que qualificou de “ilegítima” e “arbitrária”, da Assembleia Nacional Constituinte, de retirar a imunidade parlamentar de todos os membros da Assembleia Nacional da Venezuela.

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