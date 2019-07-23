Atrito

Bolsonaro chega para inauguração do aeroporto sem a Polícia Militar

O governador da Bahia negou Polícia Militar a Bolsonaro nesta terça-feira (23)

Bolsonaro chega para inauguração do aeroporto sem a Polícia Militar Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Com a negativa do governo da Bahia de prover segurança ao presidente Jair Bolsonaro com a Polícia Militar do Estado, a Polícia do Exército, Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiram o comando da cerimônia de inauguração do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista.

O controle de acesso, em efetivo bastante reduzido se comparado a outros eventos presidenciais, é feito por viaturas do Exército, da PF e da PRF. Do lado de fora do aeroporto, uma claque com apoiadores do presidente estende bandeiras do Brasil e camisetas com o rosto do presidente, sob uma chuva fina.

Bolsonaro chegou ao evento na manhã desta terça-feira, 23, de avião e fez uma cerimônia reservada, numa das salas de embarque do aeroporto, improvisada para receber o palanque. A plateia selecionada, apenas de convidados que passaram pelo credenciamento e detectores de metais do aeroporto, é composta por aliados políticos do presidente e empresários, sem os representantes do governo Rui Costa (PT), que desistiu de participar da cerimônia.

