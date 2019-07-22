Declarações

Bolsonaro chama general que o criticou de 'melancia'

O presidente usou as redes sociais para criticar Luiz Rocha Paiva

Publicado em 22 de julho de 2019 às 11:04 - Atualizado há 6 anos

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Windows)

O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter neste domingo (21), para chamar de "melancia" o general da reserva Luiz Rocha Paiva. Integrante da Comissão da Anistia, Paiva disse à Coluna do Estadão que Bolsonaro foi "antipatriótico" e "incoerente" ao criticar governadores do Nordeste. "O Nordeste é o berço do Brasil. Sabia disso, presidente?"

Na sua resposta, Bolsonaro escreveu: "Sem querer, descobrimos um melancia, defensor da Guerrilha do Araguaia, em pleno século 21." Pejorativo, o termo é usado para definir quem seria "verde" (verde oliva, de militar) por fora e "vermelho" (de esquerda) por dentro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta