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Presidente eleito

Bolsonaro brinca de dar facada em oficial da Marinha

Jair Bolsonaro apontou a faca dizendo que o oficial poderia virar 'presidente' da ONU se também fosse atingido como ele foi em setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 17:53

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 17:53

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, brinca com faca durante churrasco com oficiais da Marinha na Ilha da Marambaia Crédito: Divulgação
Em churrasco na Ilha de Marambaia (RJ), onde passará o Natal com a família, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, brincou com o fato de ter sofrido uma facada em setembro, sugerindo que isso o ajudou a ser eleito no mês seguinte.
Em tom de brincadeira, apontou uma faca em direção à barriga de um oficial da Marinha, dizendo que ele poderia virar "presidente" da ONU (Organização das Nações Unidas) se também fosse atingido. O cargo correto é, na verdade, de secretário-geral da ONU.
"Olha o tamanho da faca do cara", indagou, segurando o objeto. Depois de pessoas dizerem "esconde, esconde" e "cuidado", Bolsonaro brincou: "Ó, se eu botar isso aqui em você, você vai ser presidente [sic] da ONU, porra."
A cena consta em vídeo divulgado por um de seus assessores, que o acompanha no passeio na Ilha de Marambaia, área controlada por militares e escolhida pelo eleito para descanso antes da posse, em 1º de janeiro.
Bolsonaro foi vítima de uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG) em 6 de setembro, na véspera do feriado da Independência. O ato foi de autoria de Adelio Bispo de Oliveira, que foi preso em flagrante e confessou o crime em seguida.
O fato deu novo rumo à corrida presidencial, o que levou seus concorrentes a cancelarem compromissos nos dias que se seguiram ao atentado. Ele também foi impedido de fazer atos públicos até o primeiro turno, em 7 de outubro.
Bolsonaro passou 23 dias internado no hospital Albert Einstein e passou por duas cirurgias. Como ainda carrega uma bolsa de colostomia (que substitui parte do intestino), terá de ser submetido a uma terceira em janeiro, para a retirada do dispositivo.
O presidente eleito deixou de participar de debates durante a campanha argumentando dificuldades físicas pelo quadro de saúde, o que rendeu crítica de seus opositores, já que ele participou ao mesmo tempo de atos fora de casa.
O episódio da facada foi explorado também em mensagem de Natal publicada nas redes sociais de Bolsonaro nesta segunda-feira (24).
"Milagres existem. Juntos mudaremos o destino do Brasil. Feliz Natal", diz texto publicado junto à imagem em que Bolsonaro aparece com cara de dor, ao ser atingido pela facada em Juiz de Fora.

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