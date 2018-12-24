Bolsonaro brinca de dar facada em oficial da Marinha

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, brinca com faca durante churrasco com oficiais da Marinha na Ilha da Marambaia Crédito: Divulgação

Em churrasco na Ilha de Marambaia (RJ), onde passará o Natal com a família, o presidente eleito, Jair Bolsonaro , brincou com o fato de ter sofrido uma facada em setembro, sugerindo que isso o ajudou a ser eleito no mês seguinte.

Em tom de brincadeira, apontou uma faca em direção à barriga de um oficial da Marinha , dizendo que ele poderia virar "presidente" da ONU (Organização das Nações Unidas) se também fosse atingido. O cargo correto é, na verdade, de secretário-geral da ONU.

"Olha o tamanho da faca do cara", indagou, segurando o objeto. Depois de pessoas dizerem "esconde, esconde" e "cuidado", Bolsonaro brincou: "Ó, se eu botar isso aqui em você, você vai ser presidente [sic] da ONU, porra."

A cena consta em vídeo divulgado por um de seus assessores, que o acompanha no passeio na Ilha de Marambaia, área controlada por militares e escolhida pelo eleito para descanso antes da posse, em 1º de janeiro.

O fato deu novo rumo à corrida presidencial, o que levou seus concorrentes a cancelarem compromissos nos dias que se seguiram ao atentado. Ele também foi impedido de fazer atos públicos até o primeiro turno, em 7 de outubro.

Bolsonaro passou 23 dias internado no hospital Albert Einstein e passou por duas cirurgias. Como ainda carrega uma bolsa de colostomia (que substitui parte do intestino), terá de ser submetido a uma terceira em janeiro, para a retirada do dispositivo.

O presidente eleito deixou de participar de debates durante a campanha argumentando dificuldades físicas pelo quadro de saúde, o que rendeu crítica de seus opositores, já que ele participou ao mesmo tempo de atos fora de casa.

O episódio da facada foi explorado também em mensagem de Natal publicada nas redes sociais de Bolsonaro nesta segunda-feira (24).