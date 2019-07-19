Cinema Brasileiro

Bolsonaro avalia extinguir a Ancine

O presidente está insatisfeito com a atual política de fomento ao cinema

Publicado em 19 de julho de 2019 às 10:04 - Atualizado há 6 anos

TCU manda Ancine suspender verbas públicas para o audiovisual Crédito: WILTON JUNIOR

O presidente Jair Bolsonaro deve transferir o Conselho Superior do Cinema, responsável pela formulação da política nacional de audiovisual, do Ministério da Cidadania para a Casa Civil.

A mudança faz parte de decreto formulado pelo Palácio do Planalto e a expectativa é que seja assinado nesta quinta-feira (18), em cerimônia comemorativa dos 200 dias do atual governo.

Segundo relatos feitos à Folha de S.Paulo, o presidente está insatisfeito com a atual política de fomento ao cinema e pretende fazer alterações na estrutura.

Além da transferência do órgão colegiado para o Palácio do Planalto, em uma tentativa de ter mais influência sobre ele, o presidente avalia extinguir a Ancine (Agência Nacional do Cinema), atualmente em crise.

A expectativa é de que as mudanças sejam tratadas pelo presidente nesta quinta (18) com o ministro da Cidadania, Osmar Terra.

No final do ano passado, o ex-presidente Michel Temer já havia feito alterações no colegiado de cinema, diminuindo o espaço de cineastas e aumentando o de representantes das telecomunicações.

O conselho foi criado em 2001 e é composto por nove titulares e nove suplentes. É de sua competência aprovar diretrizes gerais para o desenvolvimento da indústria audiovisual e estimular a presença do conteúdo brasileiro nos segmentos de mercado.

Os representantes da indústria audiovisual e da sociedade civil, assim como seus suplentes, são nomeados pelo presidente para mandatos de dois anos, sendo permitida uma recondução.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta