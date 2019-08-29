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Amazônia

Bolsonaro assina decreto que proíbe queimadas no país por 60 dias

A medida é uma resposta aos incêndios que atingem a região amazônica e se transformaram em uma crise de imagem do governo brasileiro.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 03:17

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 03:17

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles e o presidente Jair Bolsonaro, falam à imprensa, após encontro no ministério. Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) assinou nesta quarta-feira (28) um decreto que proíbe, por 60 dias, o emprego do fogo no país.
A medida é uma resposta aos incêndios que atingem a região amazônica e se transformaram em uma crise de imagem do governo brasileiro.  
O texto será publicado na edição desta quinta-feira (29) do Diário Oficial da União. 
> Partido Novo do ES não apoia punição contra ministro do Meio Ambiente
De acordo com o decreto, a suspensão do uso do fogo não será aplicada "para o controle fitossanitário quando autorizado pelo órgão ambiental competente, para práticas de prevenção e combate a incêndios e para práticas de agricultura de subsistência executadas pelas populações tradicionais e indígenas".
O governo informa que a medida é "excepcional e temporária" e tem como objetivo proteger o meio ambiente. 
A proposta de decreto foi encaminhada ao Palácio do Planalto pelo ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente).
No fim de semana, Bolsonaro disse que as queimadas são comuns e quase uma "tradição" em algumas regiões do país.
"O pessoal mesmo faz essa queimada. É quase uma tradição. Não é apenas educar, não é fácil. Lá [na Amazônia] são 20 milhões de habitantes. Depende, em parte, do incentivo do estado nesse sentido", disse no sábado (24). 
O decreto é parte de um pacote que o governo Bolsonaro pretende formalizar na semana com medidas de prevenção ao meio ambiente.
O propósito é demonstrar internamente e para o exterior que a atual gestão não é leniente com as queimadas na Amazônia.
O conjunto de ações ambientais preparado pelo presidente incluirá tanto medidas de combate ao desmatamento como propostas de exploração mineral e vegetal no território da floresta amazônica. 
O pacote está sendo organizado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que viajará para a Região Norte na próxima semana. 
"Eu vou conversar com os governadores da Amazônia Legal para contemplarmos as necessidades de todos", disse o ministro à Folha. 
A expectativa é de que as medidas sejam anunciadas pelo presidente na próxima semana, em evento no Palácio do Planalto.
Em estudo, estão iniciativas como o estímulo à regularização fundiária, a oferta de assistência técnica a produtores rurais e a melhora do CAR (Cadastro Ambiental Rural). 
O presidente avalia também incluir na série de medidas o projeto de lei de regularização da atividade do garimpo, em fase de sinalização pelo Ministério de Minas e Energia.
Antes, Onyx viajará à região da Amazônia, na segunda (2), para coletar sugestões dos governos estaduais. 
Os governadores dos estados que integram a Amazônia Legal estiveram no Planalto na terça e já apresentaram suas demandas.
Entre os pedidos está o de que o governo não abra mão de dinheiro estrangeiro, como o Fundo Amazônia. 

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