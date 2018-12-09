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Ministério

Bolsonaro anuncia Ricardo de Aquino Salles para Meio Ambiente

O anúncio foi feito pelo Twitter do presidente eleitor, Jair Bolsonaro

Publicado em 09 de Dezembro de 2018 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2018 às 18:39
Ricardo Salles foi secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo Crédito: Reprodução/TV TEM
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou a escolha do advogado Ricardo Salles para ser ministro do Meio Ambiente. Ele informou a indicação através de publicação em sua conta oficial no Twitter. Após ser eleito, Bolsonaro cogitou extinguir a Pasta.
Filiado ao partido Novo, Ricardo de Aquino Salles lidera o movimento Endireita Brasil e foi secretário estadual do Meio Ambiente em São Paulo na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB). Neste ano, candidatou-se a deputado federal, porém, não conseguiu ser eleito.

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