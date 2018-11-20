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Controladoria-Geral da República

Bolsonaro anuncia que vai manter ministro de Temer na CGU

A CGU é o órgão de controle interno do governo, responsável, entre outras coisas, pelo combate à corrupção e ouvidoria

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 12:40
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou na manhã desta terça-feira (20) que manterá no cargo o atual ministro de Michel Temer (MDB) da Transparência e Controladoria-Geral da República (CGU), Wagner Rosário. O nome foi confirmado por Bolsonaro pelo seu Twitter durante encontro com Rosário na Base Aérea de Brasília.
O ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, vai continuar no cargo no governo Bolsonaro Crédito: José Cruz/Agência Brasil
"Informo a indicação do Senhor Wagner de Campos Rosário como Ministro da Controladoria Geral da União. Bom dia a todos!", escreveu Bolsonaro por volta das 9h.
A CGU é o órgão de controle interno do governo, responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.
A equipe de Bolsonaro cogitou levar a CGU para o novo superministério da Justiça que será comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro, mas desistiu da ideia.
Natural de Juiz de Fora (MG), Wagner Rosário tornou-se o primeiro servidor de carreira da CGU a assumir o cargo de secretário-executivo e ministro da pasta. Ele assumiu o cargo em 13 de junho deste ano, no governo de Michel Temer (MDB).
Graduado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras e mestre em Combate à Corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, também já atuou como Oficial do Exército.
Na gestão de Temer a pasta ganhou o nome de Ministério da Transparência e CGU. Pelo comunicado, Bolsonaro indica que o órgão poderá voltar a ter o nome usado nas gestões petistas, apenas CGU.

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