Bolsonaro anuncia que vai manter ministro de Temer na CGU

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou na manhã desta terça-feira (20) que manterá no cargo o atual ministro de Michel Temer (MDB) da Transparência e Controladoria-Geral da República (CGU), Wagner Rosário. O nome foi confirmado por Bolsonaro pelo seu Twitter durante encontro com Rosário na Base Aérea de Brasília.

O ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, vai continuar no cargo no governo Bolsonaro Crédito: José Cruz/Agência Brasil

"Informo a indicação do Senhor Wagner de Campos Rosário como Ministro da Controladoria Geral da União. Bom dia a todos!", escreveu Bolsonaro por volta das 9h.

A CGU é o órgão de controle interno do governo, responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.

A equipe de Bolsonaro cogitou levar a CGU para o novo superministério da Justiça que será comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro, mas desistiu da ideia.

Natural de Juiz de Fora (MG), Wagner Rosário tornou-se o primeiro servidor de carreira da CGU a assumir o cargo de secretário-executivo e ministro da pasta. Ele assumiu o cargo em 13 de junho deste ano, no governo de Michel Temer (MDB).

Graduado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras e mestre em Combate à Corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, também já atuou como Oficial do Exército.