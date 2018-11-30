Bolsonaro anuncia novo ministro: almirante Bento Costa Lima Leite

Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior Crédito: Reprodução

O presidente eleito Jair Bolsonaro escreveu em sua conta no Twitter que o novo ministro de Minas e Energia será o almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior.

"Bom dia! Comunico a indicação do Diretor Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, para o cargo de Ministro de Minas e Energia", escreveu na manhã desta sexta-feira.

Ele é o sexto militar a ocupar o ministério do futuro governo. A pasta de Minas e Energia era uma das últimas que faltavam ser definidas.

Carioca, Bento tem 60 anos e mais de 40 anos de serviço na Marinha. Ele tem pós-graduação em Ciências Políticas pela Universidade Nacional de Brasília, MBA em gestão internacional pela Coppead/UFRJ e MBA em Gestão Pública pela Fundação Getulio Vargas, além de ter cursado o curso de Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra.

Foi assessor parlamentar para defender os interesses da Marinha no Congresso Nacional e Diretor-Geral da Secretaria da Junta Interamericana de Defesa em Washington (EUA).

Bento iniciou sua carreira na Marinha em 1973. Foi observador militar das Forças de Paz da ONU na ex-Iugoslávia, nos setores de Sarajevo e Dubrovnik.

Entre os outros cinco militares já indicados por Bolsonaro para o primeiro escalão estão o general da reserva do Exército Augusto Heleno, que assumirá o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e o ex-chefe do Estado Maior do Exército, general Fernando Azevedo e Silva, escolhido para assumir a pasta da Defesa.