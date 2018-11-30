Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Minas e Energia

Bolsonaro anuncia novo ministro: almirante Bento Costa Lima Leite

Anúncio foi feito pelo presidente eleito em sua conta no Twitter

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 11:32
Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior Crédito: Reprodução
O presidente eleito Jair Bolsonaro escreveu em sua conta no Twitter que o novo ministro de Minas e Energia será o almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior.
"Bom dia! Comunico a indicação do Diretor Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, para o cargo de Ministro de Minas e Energia", escreveu na manhã desta sexta-feira.
Ele é o sexto militar a ocupar o ministério do futuro governo. A pasta de Minas e Energia era uma das últimas que faltavam ser definidas.
> Bolsonaro convida assessora de Magno Malta para ministério
Carioca, Bento tem 60 anos e mais de 40 anos de serviço na Marinha. Ele tem pós-graduação em Ciências Políticas pela Universidade Nacional de Brasília, MBA em gestão internacional pela Coppead/UFRJ e MBA em Gestão Pública pela Fundação Getulio Vargas, além de ter cursado o curso de Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra.
Foi assessor parlamentar para defender os interesses da Marinha no Congresso Nacional e Diretor-Geral da Secretaria da Junta Interamericana de Defesa em Washington (EUA).
Bento iniciou sua carreira na Marinha em 1973. Foi observador militar das Forças de Paz da ONU na ex-Iugoslávia, nos setores de Sarajevo e Dubrovnik.
Entre os outros cinco militares já indicados por Bolsonaro para o primeiro escalão estão o general da reserva do Exército Augusto Heleno, que assumirá o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e o ex-chefe do Estado Maior do Exército, general Fernando Azevedo e Silva, escolhido para assumir a pasta da Defesa.
> Magno Malta está "magoado e machucado" com falta de convite de Bolsonaro
O general da reserva, Carlos Alberto dos Santos Cruz, que tem experiência em situações de violência e conflitos urbanos, vai trabalhar no Palácio do Planalto para comandar a Secretaria de Governo de Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, que serviu ao Exército por 16 anos e foi diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no governo de Dilma Rousseff, será o futuro ministro da Infraestrutura. E o astronauta Marcos Pontes, primeiro brasileiro a chegar ao espaço, que é oficial da reserva da Força Aérea, assumirá a pasta da Ciência e Tecnologia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados