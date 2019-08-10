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Relações Exteriores

Bolsonaro afasta possibilidade de nomear Eduardo no Itamaraty

Em relação a outra indicação que deve formalizar nos próximos dias, a da PGR, Bolsonaro voltou a citar a possibilidade de finalizar a escolha na próxima sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2019 às 12:51

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 12:51

Bolsonaro afasta possibilidade de nomear Eduardo no Itamaraty Crédito: Divulgação | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro reforçou, neste sábado, 10, que não pretende indicar o filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para o Ministério das Relações Exteriores, caso o parlamentar não tenha a indicação para a embaixada brasileira nos Estados Unidos aprovada. "Você sabe que eu posso nomeá-lo hoje, hoje não que não tem Diário Oficial, nosso ministro das Relações Exteriores. Não pretendo fazer isso aí", comentou.
Em relação a outra indicação que deve formalizar nos próximos dias, a da Procuradoria-Geral da República (PGR), Bolsonaro voltou a citar a possibilidade de finalizar a escolha na próxima sexta-feira, 16, e disse que a decisão "não é fácil."
ENEM
Ao ser questionado sobre a diretoria responsável pelo Enem no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que está sem titular desde maio, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Bolsonaro respondeu que "às vezes é bom uma coisa sem comandante do que um péssimo comandante".
O presidente declarou que não estava dizendo que era melhor a diretoria ficar sem titular. "Não estou dizendo que é melhor assim, de vez em quando uma coisa é melhor não ter comandante do que ter."

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