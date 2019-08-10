Bolsonaro afasta possibilidade de nomear Eduardo no Itamaraty Crédito: Divulgação | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro reforçou, neste sábado, 10, que não pretende indicar o filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para o Ministério das Relações Exteriores, caso o parlamentar não tenha a indicação para a embaixada brasileira nos Estados Unidos aprovada. "Você sabe que eu posso nomeá-lo hoje, hoje não que não tem Diário Oficial, nosso ministro das Relações Exteriores. Não pretendo fazer isso aí", comentou.

Em relação a outra indicação que deve formalizar nos próximos dias, a da Procuradoria-Geral da República (PGR), Bolsonaro voltou a citar a possibilidade de finalizar a escolha na próxima sexta-feira, 16, e disse que a decisão "não é fácil."

ENEM

Ao ser questionado sobre a diretoria responsável pelo Enem no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que está sem titular desde maio, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Bolsonaro respondeu que "às vezes é bom uma coisa sem comandante do que um péssimo comandante".