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Ministério Público Federal

Bolsonaro adia escolha para comando da PGR por tempo indeterminado

O subprocurador-geral Alcides Martins deve assumir interinamente a vaga que ficará aberta com a saída da atual titular, Raquel Dodge

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 12:21
Bolsonaro deve indicar o novo chefe do Ministério Público Federal Crédito: Carolina Antunes/PR
A escolha do novo chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR) deve ser adiada. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) confidenciou a amigos que suspenderá a indicação por tempo indeterminado. A informação é do jornal O Globo.
> Afinal, o que faz um procurador-geral da República?
Por enquanto, Bolsonaro tende a deixar que o subprocurador-geral Alcides Martins assuma a vaga que ficará aberta com a saída da titular, Raquel Dodge, que deixa o cargo em 17 de setembro. Mas caso a atuação de Martins agrade ao governo, há possibilidade, inclusive, dele continuar à frente da PGR.
Martins tem 70 anos de idade e, como vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público, assume automaticamente a chefia do Ministério Público Federal em caso de vacância do cargo.
FAVORITOS
Bolsonaro desistiu de indicar imediatamente um substituto para Dodge depois que os quatro "favoritos" ao cargo foram atacados por adversários antes mesmo de receberem um aceno público do presidente.
O processo de escolha do futuro procurador-geral da República, tido por Bolsonaro como um dos cinco cargos mais importantes em Brasília, está restrito a ele e ao secretário-geral da Presidência, Jorge Oliveira, major reformado da PM do Distrito Federal. O ministro da Justiça, Sergio Moro, está excluído das consultas. O núcleo militar também perdeu influência nas discussões sobre o assunto.
 

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