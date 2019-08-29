Bolsonaro adia escolha para comando da PGR por tempo indeterminado

Bolsonaro deve indicar o novo chefe do Ministério Público Federal Crédito: Carolina Antunes/PR

Por enquanto, Bolsonaro tende a deixar que o subprocurador-geral Alcides Martins assuma a vaga que ficará aberta com a saída da titular, Raquel Dodge , que deixa o cargo em 17 de setembro. Mas caso a atuação de Martins agrade ao governo, há possibilidade, inclusive, dele continuar à frente da PGR.

Martins tem 70 anos de idade e, como vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público, assume automaticamente a chefia do Ministério Público Federal em caso de vacância do cargo.

FAVORITOS

Bolsonaro desistiu de indicar imediatamente um substituto para Dodge depois que os quatro "favoritos" ao cargo foram atacados por adversários antes mesmo de receberem um aceno público do presidente.

O processo de escolha do futuro procurador-geral da República, tido por Bolsonaro como um dos cinco cargos mais importantes em Brasília, está restrito a ele e ao secretário-geral da Presidência, Jorge Oliveira, major reformado da PM do Distrito Federal. O ministro da Justiça, Sergio Moro, está excluído das consultas. O núcleo militar também perdeu influência nas discussões sobre o assunto.