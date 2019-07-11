Bolsonaro acompanha votação da reforma da Previdência pela TV

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro acompanha pela televisão , diretamente de seu gabinete, no Palácio do Planalto, a votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A informação foi dada pelo porta-voz do governo, Otávio Rêgo Barros, durante entrevista com jornalistas no fim da tarde de hoje (10). Neste momento, os parlamentares discutem o texto principal da proposta, que deve ser votada, em primeiro turno ainda na noite desta quarta-feira.

Além de assistir à sessão plenária ao vivo, o presidente mantém contato telefônico permanente com os líderes do governo no Legislativo. São os deputados Major Vitor Hugo (PSL-GO), líder do governo na Câmara, e Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo no Congresso . Ao final da votação, Bolsonaro deve se pronunciar sobre o resultado no Twitter.

"O presidente vem acompanhando também, por meio de contato com seus líderes, e esses líderes avançam ao presidente as negociações que estão sendo consignadas e lideradas pelo [presidente da Câmara] deputado Rodrigo Maia [DEM-RJ]. Desta forma, o presidente vem sendo abastecido de informações e, como eu disse, tem a esperança de que, no prazo mais curto possível, já tenha firmado, pelo menos em primeiro turno desta votação da Nova Previdência", disse Rêgo Barros.

Foi mantendo esses contatos que o presidente soube de uma articulação entre líderes partidários para flexibilizar regras de transição para policiais federais e rodoviários federais na reforma. O destaque ao texto principal, no entanto, ainda não foi analisado. "O presidente foi cientificado. (...) De fato, esse movimento em prol dos policiais federais, ele está a ser analisado por aquela Casa, mas o presidente reforça que o mais importante é a aprovação da Nova Previdência dentro de um contexto maior, que é de apoiar a sociedade e, neste apoio à sociedade, alavancar economicamente o nosso país".

Perguntado sobre uma possível reinclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, caso ela avance para o Senado, o porta-voz do governo enfatizou que essa decisão cabe ao Congresso e que o presidente não deve investir nessa articulação.