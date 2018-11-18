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Mais médicos

Bolsonaro: 'Tem prefeitura que mandou médico embora para pegar cubano'

Presidente eleito afirma que, em caso de necessidade, haverá contratação de profissionais do Exército
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 19:49

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 19:49

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) foi ao evento esportivo Grand Slam de jiu-jitsu, realizado na Arena Carioca 1, neste domingo, 18 Crédito: Divulgação / Abu-Dhabi Grand Slam
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse neste domingo, 18, que o presidente Michel Temer está tratando da questão da saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. Bolsonaro afirmou que será necessário avaliar os casos das centenas de municípios que ficarão sem profissionais, pois, segundo ele, alguns dispensaram seus médicos para ingressar no programa federal.
"Eu não sou presidente. Dia 1° (de janeiro, após a posse), nós vamos apresentar o remédio para isso, mas o presidente Temer já está trabalhando nesse sentido", disse.
> EUA elogiam Bolsonaro sobre saída de cubanos do Mais Médicos
Segundo ele, algumas prefeituras mandaram embora seus médicos para receber um profissional, com o custo assumido pelo governo federal.
"Tem prefeitura que mandou o médico embora para pegar o cubano. Quer ficar livre da responsabilidade. A saúde também tem sua responsabilidade", disse, frisando que a convocação de profissionais do Exército só é feita em caso de necessidade.
> Retirada de médicos cubanos do Espírito Santo será imediata
O presidente voltou a chamar o regime de trabalho dos cubanos no Brasil de "escravidão" e afirmou que será possível substituir os profissionais se for oferecido "tratamento adequado".
"Não podemos admitir escravos cubanos trabalhando no Brasil e não podemos continuar financiando a ditadura de Cuba", completou.

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