Bolsonaro: 'Se dependesse de mim, Magno Malta seria meu vice'

O senador Magno Malta (PR-ES), em pronunciamento no plenário do Senado Crédito: Jefferson Rudy | Agência Senado

Pré-candidato à Presidência da República, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) tem um favorito para ocupar a vaga de vice na chapa: o senador Magno Malta (PR).

"Me interessa o Magno Malta. Vamos supor que o PR queira me ofertar o Magno Malta. Se dependesse de mim, seria (pré-candidato a vice-presidente) a partir de hoje", afirmou Bolsonaro ao visitar a feira AgroBrasília, na zona rural da capital federal. "Acho que outro partido dificilmente vai querer compor comigo". As declarações foram feitas ao jornal "O Estado de S. Paulo".

O parlamentar afirmou, porém, que um acordo passaria por alianças estaduais porque delegou aos dirigentes regionais do PSL essas decisões. Bolsonaro criticou a formação de um bloco de centro que apoia o governo Michel Temer, hoje integrado por DEM, PP, Solidariedade e PRB. O parlamentar disse que tais legendas, incluindo o MDB, querem continuar mandando no Brasil "mantendo governos fracos na rédea curta".

"Estão se unindo para levar um tiro só. Não querem conversar comigo porque não vou negociar escondidinho no mato com eles. Comigo tem que ser aberto", disse. Ele afirmou não se preocupar com o desempenho em pesquisas de outros pré-candidatos como Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB), que também visita a feira hoje: "Quem entrar em campo a gente traça".

MAGNO DIZ QUE É CANDIDATO À REELEIÇÃO

Procurado pela reportagem do Gazeta Online, Magno Malta se disse "honrado" com a menção feita por Bolsonaro, mas ressaltou que vai disputar, mais uma vez, o Senado. "Me honra muito e ao meu Estado do Espírito Santo, é fruto do meu trabalho. Agora, sou candidato a senador da República. Fico muito honrado, agradecido, acho que tem muita gente boa que pode se tornar vice de Bolsonaro, mas eu, Magno Malta, sou candidato a presidente da Rep (interrompe a fala) a senador".