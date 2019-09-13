Pós cirurgia

Bolsonaro 'precisa de plenitude' para reassumir o cargo, diz porta-voz

Bolsonaro se recupera de uma cirurgia realizada no domingo

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, fala à imprensa, no Palácio do Planalto Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro "precisa de plenitude para reassumir a Presidência" e por isso a volta dele ao cargo foi adiada em quatro dias, afirmou nesta sexta-feira (13), o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros. Bolsonaro se recupera no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, de uma cirurgia realizada no domingo (8), para correção de uma hérnia incisional.

"Nós entendemos que para acelerar o processo de recuperação seria necessário um período maior de repouso", disse Rêgo Barros. Estava previsto que o mandatário reassumisse a Presidência de República nesta sexta-feira. No entanto, na quinta-feira, 12, o Palácio do Planalto informou que, por decisão médica, o presidente ficará afastado do comando do País até segunda-feira, 16. O presidente em exercício, até lá, é o general Hamilton Mourão.

Rêgo Barros reforçou também que Bolsonaro discursará na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no dia 24 de setembro e disse que o presidente colocou o governo federal à disposição para "ajudar no que for necessário" em relação ao incêndio ocorrido na quinta no Hospital Badim, no Rio de Janeiro.

BOLETIM

