Bolsonaro 'precisa de plenitude' para reassumir o cargo, diz porta-voz

"Nós entendemos que para acelerar o processo de recuperação seria necessário um período maior de repouso", disse Rêgo Barros. Estava previsto que o mandatário reassumisse a Presidência de República nesta sexta-feira. No entanto, na quinta-feira, 12, o Palácio do Planalto informou que, por decisão médica, o presidente ficará afastado do comando do País até segunda-feira, 16. O presidente em exercício, até lá, é o general Hamilton Mourão.