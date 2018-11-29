'BME volta no 1º semestre de 2019', garante secretário de Casagrande

Crédito: Divulgação | Sesp

Planejamento do governo de Renato Casagrande, o policial federal aposentado Álvaro Duboc falou sobre o retorno do Batalhão de Missões Especiais (BME), que foi desmembrado após a greve da PM, sendo substituído pela Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), em 2017. Futuro secretário dedo governo de, o policial federal aposentadofalou sobre o retorno do Batalhão de Missões Especiais (), que foi desmembrado após a greve da PM, sendo substituído pela Companhia Independente de Missões Especiais (), em 2017.

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, nesta quinta-feira (29), Duboc disse que a sensação de insegurança da população é grande e que a Cimesp voltará a ser BME durante o primeiro semestre do governo de Casagrande, em 2019.

O BME volta. Talvez não consigamos de forma imediata, a partir do primeiro trimestre, retomar o BME, mas certamente a partir do primeiro semestre nós já teremos condições de retormar, por que nós precisamos verificar a recomposição do efetivo, que foi distribuído para os batalhões Álvaro Duboc, futuro secretário de Planejamento

Além disso, Duboc explicou que a polícia precisa ter uma estrutura especializada para enfrentar situações que "fogem da rotina", e que deve haver treinamento qualificado para os militares.

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"Toda polícia precisa ter uma estrutura especializada para enfrentar aquelas situações que fogem da rotina do policiamento, como uma situação com reféns ou atentados com bombas, então precisa de uma estrutura que tenha capacidade e treinamento qualificado para poder responder a este tipo de delito", conclui.

retorno do BME em entrevista ao Gazeta Online, no dia seguinte à reeleição. O governador eleito do ES, Renato Casagrande, já havia falado sobre ono dia seguinte à reeleição.