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Segurança pública

'BME volta no 1º semestre de 2019', garante secretário de Casagrande

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, nesta quinta-feira (29), Duboc disse que a sensação de insegurança da população é grande e que a Cimesp voltará a ser BME durante o primeiro semestre do governo de Casagrande
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 11:49

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 11:49

Crédito: Divulgação | Sesp
Futuro secretário de Planejamento do governo de Renato Casagrande, o policial federal aposentado Álvaro Duboc falou sobre o retorno do Batalhão de Missões Especiais (BME), que foi desmembrado após a greve da PM, sendo substituído pela Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), em 2017.
Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, nesta quinta-feira (29), Duboc disse que a sensação de insegurança da população é grande e que a Cimesp voltará a ser BME durante o primeiro semestre do governo de Casagrande, em 2019.
O BME volta. Talvez não consigamos de forma imediata, a partir do primeiro trimestre, retomar o BME, mas certamente a partir do primeiro semestre nós já teremos condições de retormar, por que nós precisamos verificar a recomposição do efetivo, que foi distribuído para os batalhões
Álvaro Duboc, futuro secretário de Planejamento
Além disso, Duboc explicou que a polícia precisa ter uma estrutura especializada para enfrentar situações que "fogem da rotina", e que deve haver treinamento qualificado para os militares.
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"Toda polícia precisa ter uma estrutura especializada para enfrentar aquelas situações que fogem da rotina do policiamento, como uma situação com reféns ou atentados com bombas, então precisa de uma estrutura que tenha capacidade e treinamento qualificado para poder responder a este tipo de delito", conclui.
O governador eleito do ES, Renato Casagrande, já havia falado sobre o retorno do BME em entrevista ao Gazeta Online, no dia seguinte à reeleição. 
"O meu desejo é retomar o BME e Rotam porque foram forças muito treinadas. Vou conversar naturalmente com o secretário que vou escolher, com o comando da PM e isso será feito em conjunto com as pessoas que estarão à frente da Segurança Pública", respondeu Casagrande.

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