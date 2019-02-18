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Polêmica

Bebianno diz que recebe ameaças depois de ter telefone divulgado

Um dos interlocutores de Bebianno diz acreditar que 99% das ameaças são "bravatas" de "bolsominions", como são chamados os apoiadores mais radicais do presidente Jair Bolsonaro (PSL) nos meios de oposição

Publicado em 

18 fev 2019 às 17:28

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 17:28

Gustavo Bebianno, ministro da Secretaria-Geral da Presidência Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ministro Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência, relatou a pelo menos dois amigos próximos que está recebendo ameaças por meio do número de WhatsApp. Elas teriam começado a ser feitas no domingo (17). Bebianno estuda denunciar o fato às autoridades, como a PGR (Procuradoria-Geral da República).
Desde que começou a crise envolvendo a permanência do ministro no cargo, o telefone dele foi espalhado em grupos de redes sociais. As ameaças, então, começaram a ser disparadas.
Um dos interlocutores de Bebianno diz acreditar que 99% das ameaças são "bravatas" de "bolsominions", como são chamados os apoiadores mais radicais do presidente Jair Bolsonaro (PSL) nos meios de oposição.
Apesar disso, ele está sendo aconselhado a cuidar da integridade física. No domingo (17), depois que diversos meios de comunicação publicaram que ele poderia cair atirando em Jair Bolsonaro, Bebianno disse à coluna que não pensava em atacar o presidente.
"Sou paciente, chato e obstinado. Tenho muitos amigos também. Dará um certo trabalho, mas devolverei em triplo as ameaças e ofensas (dentro da lei). Não tenho medo de briga. Não me intimidam", disse Bebianno, via mensagem de WhatsApp, ao UOL, empresa do Grupo Folha, nesta segunda-feira(18).

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