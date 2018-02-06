Barroso encaminha para plenário do STF decidir sobre indulto de Natal

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou para ser julgada no plenário da Corte a ação que suspendeu parcialmente o indulto de Natal do presidente Michel Temer. A decisão é desta segunda-feira (5). Agora, cabe à presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, marcar uma data para o julgamento.

Foi Cármen quem impugnou, ao final do ano passado, quando estava responsável pelos despachos da Corte durante o recesso, pontos do decreto publicado pelo presidente. Na última quinta-feira, no primeiro dia do Ano Judiciário de 2018, Barroso, que é relator da ação, decidiu manter a suspensão parcial do indulto. O pedido, que deu origem à suspensão de três artigos e dois incisos do decreto, foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O ministro Roberto Barroso encaminhou ação para o plenário do STF Crédito: Carlos Humberto/SCO/STF - GZ

"Tendo em vista a urgência da matéria e a tensão que a suspensão do indulto gera sobre o sistema penitenciário, sobretudo para os que poderiam ser beneficiados se não fossem as inovações impugnadas, peço desde logo a inclusão do feito em pauta para referendo da cautelar e, em havendo concordância do Plenário, para julgamento do mérito", publicou Barroso na semana passada, quando manteve a decisão de Cármen.