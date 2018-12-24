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Restinga da Marambaia

Barcos com jornalistas interceptados na área que Bolsonaro passa folga

Os militares abordaram por duas vezes a embarcação alugada por equipes de reportagem para tentar registrar a presença de Bolsonaro na região

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 23:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 23:18
Jair Bolsonaro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Militares da Marinha interceptaram neste domingo (23) uma lancha ocupada por jornalistas que faziam a cobertura da visita do presidente eleito, Jair Bolsonaro, à Restinga da Marambaia.
Os militares abordaram por duas vezes a embarcação alugada por equipes de reportagem para tentar registrar a presença de Bolsonaro na região.
Profissionais da Folha de S.Paulo, dos jornais "Estado de S.Paulo e "O Globo" e da TV Bandeirantes ocupavam a lancha.
Na primeira abordagem, os militares estabeleceram um perímetro de segurança da restinga para os jornalistas trabalharem.
Na segunda, pediram a documentação da embarcação e escoltaram o grupo para uma região mais distante da restinga.
No final do ano passado, a Marinha adotou procedimento semelhante na visita do presidente Michel Temer na área militar.
Desde sábado (22), Bolsonaro está na região de proteção das Forças Armadas. Ele vai passar o Natal com os familiares lá.
Neste domingo, a assessoria do presidente eleito divulgou fotos de Bolsonaro lavando e colocando no varal roupas de mergulho. Em novembro, ele passou o feriado de Finados na restinga.

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