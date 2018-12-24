Barcos com jornalistas interceptados na área que Bolsonaro passa folga

Jair Bolsonaro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Militares da Marinha interceptaram neste domingo (23) uma lancha ocupada por jornalistas que faziam a cobertura da visita do presidente eleito, Jair Bolsonaro, à Restinga da Marambaia.

Os militares abordaram por duas vezes a embarcação alugada por equipes de reportagem para tentar registrar a presença de Bolsonaro na região.

Profissionais da Folha de S.Paulo, dos jornais "Estado de S.Paulo e "O Globo" e da TV Bandeirantes ocupavam a lancha.

Na primeira abordagem, os militares estabeleceram um perímetro de segurança da restinga para os jornalistas trabalharem.

Na segunda, pediram a documentação da embarcação e escoltaram o grupo para uma região mais distante da restinga.

No final do ano passado, a Marinha adotou procedimento semelhante na visita do presidente Michel Temer na área militar.

Desde sábado (22), Bolsonaro está na região de proteção das Forças Armadas. Ele vai passar o Natal com os familiares lá.