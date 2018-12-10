Bancada da mídia perde força no Congresso

Congresso Crédito: Pedro França/Agência Senado

campanha eleitoral marcada pela força das redes sociais online, a chamada "bancada da mídia" perdeu espaço no Congresso Nacional, mas teve força para eleger três governadores de estado. Emmarcada pela força das redes sociais online, a chamada "bancada da mídia" perdeu espaço no, mas teve força para eleger três governadores de estado.

Romero Jucá (MDB-RR) e José Agripino Maia (DEM-RN). Levantamento da Folha de S.Paulo aponta que dos 40 parlamentares eleitos em 2014 que eram sócios de emissoras de rádio e televisão, 4 não disputaram a reeleição e 11 foram derrotados nas urnas, incluindo nomes tradicionais como(MDB-RR) e José Agripino Maia (DEM-RN).

Por outro lado, 25 seguirão no Congresso nos próximos quatro anos -5 senadores e 20 deputados. A eles se unirão três novos deputados que declararam ser sócios de emissoras de rádio: Leur Lomanto Júnior (DEM-BA), David Soares (DEM-SP) e João Maia (PR-RN).

Oficialmente, a bancada da mídia terá 28 representantes no Congresso. Mas ainda há uma legião de parlamentares ligados a emissoras mesmo não constando entre os sócios. É o caso de veteranos como o deputado federal Silas Câmara (PRB-AM), cujo irmão é sócio de uma emissora de televisão no Amazonas.

Entre os novatos, há nomes como o deputado eleito Lafayette Andrada (PRB-MG), cujo pai, Bonifácio Andrada (PSDB-MG) é sócio de uma rádio em Minas, e o deputado eleito Paulo Martins (PSC-PR), que é funcionário de uma emissora da Rede Massa, ligada ao governador eleito Ratinho Júnior (PSD).

Na Bahia, o senador eleito Angelo Coronel (PSD-BA) tem um assessor como gestor de uma rádio comunitária na cidade de Coração de Maria (BA), seu reduto eleitoral.

Parte dos deputados e senadores que apareciam como proprietários emissoras em 2014 também deixou de fazer parte das empresas -as cotas da sociedade foram repassadas para familiares e aliados últimos anos. É o caso, por exemplo, do senador Jader Barbalho (MDB-PA) e do deputado federal eleito Aécio Neves (PSDB-MG).

Ministério Público Federal, questionando as concessões em nome dos parlamentares. A mudança aconteceu após uma série de inquéritos e ações civis públicas movidas em 2015 peloFederal, questionando as concessões em nome dos parlamentares.

Procuradoria, a Constituição determina que deputados e senadores não podem ser concessionários de serviços públicos, regra que valeria também para a radiodifusão. Já os parlamentares argumentam que a legislação restringe apenas que eles exerçam cargos executivos na direção das empresas. Segundo a, adetermina que deputados e senadores não podem ser concessionários de serviços públicos, regra que valeria também para a radiodifusão. Já os parlamentares argumentam que a legislação restringe apenas que eles exerçam cargos executivos na direção das empresas.

Se, no Congresso, a bancada da mídia perderá espaço na próxima legislatura, os meios de comunicação tradicionais mostraram força com a eleição de governadores de três estados.

O caso mais surpreendente é o do apresentador de TV Wilson Lima (PSC), 42, eleito governador do Amazonas. Ele não tinha carreira política e até junho apresentava o "Alô Amazonas", popular programa com temas policiais e comunitários.

Paraense e de origem familiar pobre, Wilson fez a carreira no Amazonas dentro do RCC (Rede Calderaro de Comunicação), que reúne a TV A Crítica, afilada da Record, e outras dez empresas. Ao todo foram 12 anos trabalhando para o grupo.

Após a vitória no segundo turno, o jornal A Crítica fez uma capa especial onde se lia "O Brasil e o Amazonas decidiram virar a página". No Instagram, a presidente da RCC, Tereza Cristina Calderaro Corrêa, comemorou: "QUE FORÇA tem nosso grupo no Amazonas".

Em entrevista por telefone, o vice-presidente Dissica Calderaro disse que a celebração de sua mãe foi em caráter pessoal. Ele afirma que a RCC não se envolveu na campanha de Lima e que o conglomerado tomará distância do seu governo.

"O grupo A Crítica não mudará e será o grupo O Elogio. Vamos continuar o nosso trabalho", disse. "O próprio programa Alô Amazonas cobrará o governador."

No Pará, o clã Barbalho, dono do grupo RBA, voltou ao poder após 25 anos com a eleição de Helder. Seus pais, o senador Jader e a deputada federal Elcione, renovaram seus mandatos.

PSDB, ao lado de menções elogiosas a Jader e a Helder. O conglomerado inclui a afiliada local da TV Bandeirantes, o jornal Diário do Pará, entre outros meios comunicação. Não são raras reportagens críticas a adversários, principalmente do, ao lado de menções elogiosas a Jader e a Helder.

No Paraná, a família do governador eleito Ratinho Júnior (PSD) é dona da Rede Massa, que reúne emissoras de rádio e a afiliada do SBT no estado. O pequeno império comunicacional foi criado pelo seu pai, o apresentador de televisão Ratinho.

Entre os novos senadores, três têm relações estreitas com emissoras de televisão, casos de Jayme Campos (DEM-MT), Weverton Rocha (PDT-MA) e Carlos Viana (PHS).

A família de Campos é sócia da TV Brasil Oeste no Mato Grosso, enquanto Carlos Viana foi eleito em Minas Gerais após uma carreira de apresentador na Record Minas.

No Maranhão, Weverton tem ligações com a TV Difusora, afiliada do SBT, há, pelo menos, dois anos.

O senador eleito é sócio de uma empresa firmou contrato de promessa de compra e venda da emissora, que pertence à família do senador Edison Lobão (MDB).

Desde que o contrato foi assinado, TV Difusora tornou-se uma espécie de vitrine para Weverton. Ele passou a ter presença constante em programas como o Bom Dia Maranhão, no qual costuma aparecer em entrevistas e reportagens sobre a sua atuação em Brasília.

Por meio de sua assessoria, o senador eleito informou que é um potencial comprador, mas não possui o controle atual da emissora.

Enquanto novos nomes ganham espaço, clãs tradicionais que controlam meios de comunicação sofreram reveses neste ano. No Norte, a derrota mais emblemática foi a do senador Romero Jucá, que não se reelegeu. A sua família controla as afiliadas das redes Record e Bandeirantes, além da rádio 93 FM, em Boa Vista.

Na avaliação do jornalista Eugênio Bucci, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, as empresas de rádio e televisão ainda constituem um polo de poder importante na política brasileira.

Ele afirma, contudo, que as emissoras são importantes na formação de convencimentos políticos, mas não é exatamente determinante no voto do eleitor.