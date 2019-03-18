Bancada capixaba poderá indicar nomes para cargos federais

Deputado federal Josias da Vitória (PPS) Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

O governo Bolsonaro abriu a temporada de indicações políticas para cargos federais no Espírito Santo. Coordenador da bancada capixaba, o deputado federal Josias da Vitória (PPS) diz ter recebido da líder de Bolsonaro no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL), a sinalização de que o governo tem interesse em avaliar os nomes de possíveis postulantes aos cargos de segundo e terceiro escalões que forem apontados pelos parlamentares. Ainda nesta semana, Da Vitória se reunirá com os colegas de bancada para conversar sobre o assunto.

“Essa (a indicação de nomes) não tem sido a prioridade da bancada capixaba. Nenhum deputado me procurou para falar sobre isso. Mas vamos nos reunir”, explica Da Vitória. Ele afirma que ainda ficou de receber uma lista com os nomes de órgãos cujos cargos ainda não foram preenchidos no Estado.

Segundo o secretário especial para Câmara Federal, Carlos Manato (PSL), todos os representantes de bancadas da Câmara têm recebido tal lista das mãos de Joice Hasselmann. O objetivo é que os parlamentares selecionem nomes para os cargos e os enviem à líder de Bolsonaro que, por sua vez, os repassará à Casa Civil. De lá, os nomes entrarão no sistema do governo para que sua viabilidade seja verificada. A palavra final sobre os escolhidos será dada pelos ministros de Bolsonaro.

“Tem que seguir aqueles requisitos que foram definidos. Os indicados têm que ser ficha limpa, ter curso superior e não podem ser consanguíneos dos deputados”, elenca Manato. As regras fazem parte da proposta de governo de fazer uma seleção das indicações para cargos, que ficou conhecida inicialmente como "banco de talentos".

Apesar de uma das funções do Poder Legislativo seja justamente a de fiscalizar o Executivo, as indicações políticas por parte de congressistas para a ocupação de cargos no governo são práticas antigas no Brasil.

ÓRGÃOS

Embora não tenha tido acesso à lista que deverá ser entregue à Josias da Vitória, Manato cita alguns órgãos cujas lideranças ainda não foram definidas. “Existem cargos de carreira, como INSS, Correios, Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e os de livre provimento, como Funasa (Fundação Nacional de Saúde), Ibama, DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), Ministério da Agricultura, Secretaria da Pesca e Agricultura Familiar”.

TOMA LÁ, DÁ CÁ?

De acordo com reportagem do jornal "O Globo", tem circulado em Brasília um áudio no qual um deputado federal do PSL relata que parlamentares têm exigido e negociado cargos em troca de votos favoráveis à reforma da Previdência , principal projeto do governo Bolsonaro até o momento.

“O presidente deixou bem claro que não quer que as indicações de nomes interfiram nos votos”, rebate Manato. E continua: “O Da Vitória, por exemplo, ainda está indeciso quanto ao voto sobre a reforma, mas mesmo assim foi chamado para conversar. Não tem nada a ver”.