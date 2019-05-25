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Avaliação negativa do governo Bolsonaro supera a positiva

Levantamento da XP/Ipespe divulgado nesta sexta-feira (24) aponta que o governo é ruim ou péssimo para 36% dos entrevistados
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 mai 2019 às 21:00

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 21:00

Presidente Jair Bolsonaro assumiu o mandato em janeiro deste ano Crédito: Reprodução/Instagram
Pela primeira vez desde que assumiu o Planalto, a avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) subiu cinco pontos e atingiu 36%, ficando à frente da avaliação positiva, que oscilou um ponto para baixo e atingiu 34%. Os dados são da mais recente pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (24).
Segundo o levantamento, a avaliação negativa do governo cresce desde fevereiro, quando estava em 17%. Já a avaliação positiva tem recuado, sendo que em fevereiro era de 40%.
De acordo com a pesquisa, o segundo no mês de maio, o número de pessoas que consideram o governo regular caiu para 26% na terceira semana ante 31% na primeira semana. Não responderam ou não sabiam avaliar 4% dos entrevistados, ante 3% no levantamento passado.
A pesquisa tem margem de erro de 3,2 pontos percentuais. Foram feitas 1.000 entrevistas telefônicas nos dias 20 a 21 de maio. O levantamento foi feito pela XP Investimentos em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe).
Sobre as manifestações de 15 de março contra o congelamento de verbas para a educação, a pesquisa aponta que para 57% dos entrevistados, os atos tiveram importância, enquanto 38% disseram que o movimento não teve relevância. Para 86% dos entrevistados, os protestos provavelmente vão voltar a ocorrer.
De acordo com a pesquisa, a percepção de que as notícias veiculadas na imprensa sobre o governo são majoritariamente negativas saltaram de 45% para 56% entre os eleitores em duas semanas.
No sentido oposto, apenas 14% hoje veem a disseminação de conteúdo mais favorável à atual gestão, o que corresponde a uma queda de 8 pontos percentuais no mesmo período.

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