Associações decidem aderir a Projeto Político Militar para eleições no ES

Publicado em 24 de julho de 2019 às 23:59
- Atualizado há 6 anos
As associações de classe dos policiais militares e bombeiros aprovaram a participação das categorias no Projeto Político Militar, movimento que começou a ser organizado para lançar candidaturas de militares nas eleições de 2020, ampliando a presença deles também no meio político. Nesta quarta-feira (24), a Associação dos Oficiais Militares (Assomes), a Associação de Cabos e Soldados (ACS) e a Associação dos Bombeiros Militares (ABMES) realizaram assembleias de cada uma das entidades, para deliberar o assunto. A Associação dos Militares da Reserva (Aspomires) e a dos Subtenentes e Sargentos (Asses) ainda farão suas reuniões nos próximos dias.
Além do Projeto Político, as três associações também apoiaram a criação de um grupo reunindo as forças de segurança pública, denominado Frente Unificada de Valorização Salarial, para negociar conjuntamente uma proposta de recomposição salarial com o governo do Estado. Deste grupo, também participam dos sindicatos dos Investigadores, dos Delegados, e dos Peritos da Polícia Civil, e as Associações dos Investigadores e dos Delegados.
Segundo o presidente da ACS, cabo Jackson Eugênio, a discussão sobre o
funcionamento do projeto
se inicia a partir de agora. "Vamos começar a decidir as regras de participação, os critérios para os militares se colocarem a disposição. Não vai haver indicação por parte das associações, nós apenas vamos fazer parte da coordenação, da organização dos processos", explicou. Ainda não houve a inscrição de nomes, e nem a definição de um prazo para realizar o plebiscito, em que a categoria vai eleger os representantes do projeto.
SALÁRIOS
Nas assembleias, as associações apresentaram um estudo que foi elaborado para negociar com o governo as melhorias nas remunerações. Segundo ele, houve perdas de 21,32% acumuladas de 2015 a 2019. Afirma também que o Espírito Santo paga a menor remuneração aos militares estaduais em início de carreira.
Como propostas, estabeleceram um cronograma para o pagamento da recomposição salarial, ao longo dos 4 anos de governo, contando com revisões gerais anuais, incorporação das escalas extras, incorporação de parte da função gratificada de chefia e uma recomposição salarial de 12%.
