Associação de Magistrados do Estado tem novo presidente eleito

Sede do Tribunal de Justiça: Natal mais gordo para o Judiciário. Crédito: Divulgação

O juiz da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, Daniel Peçanha Moreira, é o novo presidente eleito da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages). A eleição, realizada neste sábado (04), foi acirrada. A chapa "Renovação" foi a vencedora com uma diferença de 17 votos sobre a chapa "Magistratura Unida", encabeçada pela juíza Gisele Souza de Oliveira, titular da 4ª Vara Criminal de Vitória. O placar foi 229 a 212. Gisele Oliveira era a candidata da situação, apoiada, portanto, pelo atual presidente da Amages, Ezequiel Turíbio.

"Vamos dar continuidade ao trabalho da gestão anterior e evoluir. Não há quebra do que está acontecendo. Apenas maior participação a todos os magistrados na associação", afirma Moreira. Ele avalia até convidar integrantes da chapa adversária para participar da nova gestão.

Quanto ao posicionamento que pretende imprimir à associação em relação ao Tribunal de Justiça (TJES), ele diz que será de parceria, "mas sem subserviência". Ele vai se dedicar exclusivamente à entidade durante o mandato, que tem duração de dois anos.

"Foi uma eleição disputada, mas da minha parte, no grupo que eu lidero, já conversamos que o discurso é de união", frisa Gisele Souza.

A posse do presidente eleito vai ocorrer na segunda quinzena de setembro, ainda sem data definida.

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