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Disputa acirrada

Associação de Magistrados do Estado tem novo presidente eleito

Por dois anos, o juiz Daniel Peçanha Moreira ficará dedicado à Amages, entidade dos juízes do Espírito Santo. Posse vai ocorrer em setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 22:02

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 22:02

Sede do Tribunal de Justiça: Natal mais gordo para o Judiciário. Crédito: Divulgação
O juiz da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, Daniel Peçanha Moreira, é o novo presidente eleito da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages). A eleição, realizada neste sábado (04), foi acirrada. A chapa "Renovação" foi a vencedora com uma diferença de 17 votos sobre a chapa "Magistratura Unida", encabeçada pela juíza Gisele Souza de Oliveira, titular da 4ª Vara Criminal de Vitória. O placar foi 229 a 212. Gisele Oliveira era a candidata da situação, apoiada, portanto, pelo atual presidente da Amages, Ezequiel Turíbio.
"Vamos dar continuidade ao trabalho da gestão anterior e evoluir. Não há quebra do que está acontecendo. Apenas maior participação a todos os magistrados na associação", afirma Moreira. Ele avalia até convidar integrantes da chapa adversária para participar da nova gestão. 
Quanto ao posicionamento que pretende imprimir à associação em relação ao Tribunal de Justiça (TJES), ele diz que será de parceria, "mas sem subserviência". Ele vai se dedicar exclusivamente à entidade durante o mandato, que tem duração de dois anos. 
"Foi uma eleição disputada, mas da minha parte, no grupo que eu lidero, já conversamos que o discurso é de união", frisa Gisele Souza.
A posse do presidente eleito vai ocorrer na segunda quinzena de setembro, ainda sem data definida. 
DESAFIOS 
Turíbio avalia que entre os desafios do próximo líder da entidade ainda estará a questão fiscal do TJES, que vive dias melhores, mas passou por uma situação complicada num passado recente. "A questão orçamentária ainda permeará o Estado como um todo. A crise econômica não está resolvida", avalia Turíbio. Ele permaneceu à frente da Amages por dois mandatos, ou seja, quatro anos, e vai passar a atuar na 1ª Vara Criminal de Cariacica.

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