Assista ao Talk Show da CBN Vitória sobre Fake News

A rádio CBN Vitória realiza nesta quarta-feira (20) a partir de 9h30 mais um evento no formato Talk Show, no qual o tema central da discussão será Fake News. Um assunto que ganha força, principalmente em ano de eleição, em que notícias falsas são compartilhadas e multiplicadas, com mais intensidade no meio digital, e que às vezes até viram tendência e verdade dependendo do tema e de quem está espalhando.

A mediação fica sob-responsabilidade da editora executiva da rádio, Fernanda Queiroz, e a contextualização do tema pelo diretor de jornalismo da Rede CBN, Ricardo Gandour. Também foram convidados especialistas no assunto, entre eles: Sérgio Denicoli, que é doutor na área de investigação digital e novas mídias; José Antônio Martinuzzo, doutor em Comunicação e Pós-Doutor em Mídia e Cotidiano e Gilberto Sudré, comentarista de Tecnologia da CBN Vitória.