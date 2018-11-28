Assembleia Legislativa aprova abono para quase 100 mil servidores

Votação dos abonos para todos os Poderes ocorreu em sessão extraordinária Crédito: Eduardo Dias

A Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (27), em sessão extraordinária, seis projetos de lei que concedem abono no valor de R$ 1,5 mil no mês de dezembro para quase 100 mil servidores de todos os Poderes e instituições do Estado.

Serão contemplados com o abono os funcionários efetivos, comissionados, inativos e pensionistas de Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública.

O governo do Estado já informou que o pagamento do abono está previsto para o dia 7 de dezembro aos cerca de 90 mil ativos e inativos. Por conta do dinheiro extra, a folha de pagamento de dezembro será de R$ 530 milhões. Já o salário de dezembro será pago no dia 21.

A Assembleia Legislativa também já definiu que o abono para 1.625 servidores será pago em 19 de dezembro, com o salário do mês. Deputados não recebem. No Tribunal de Justiça, o pagamento será no dia 12 de dezembro, para 4.140 ativos e aposentados. Ele será pago em folha suplementar, com um impacto de R$ 6,2 milhões.

Já no Tribunal de Contas do Estado, 688 devem receber o benefício, que custará R$ 1,032 milhão.

A Defensoria Pública informou que terá 296 beneficiados ativos e inativos e, portanto, o custo será em torno de R$ 444 mil. O pagamento será em 12 de dezembro.