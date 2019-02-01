Assembleia do ES: definição de nome para a Mesa fica para última hora

Enquanto o registro da chapa que deverá comandar a Assembleia Legislativa do Espírito Santo pelos próximos dois anos não for feito, as cartas ainda estão na mesa. É isso o que afirmam deputados que tomaram posse, nesta sexta-feira (01), no Legislativo estadual.

De acordo com informações que circulam nos bastidores, enquanto as vagas de presidente e primeiro vice presidente deverão ser ocupadas por Erick Musso (PRB) e Marcelo Santos (PDT), respectivamente, as demais vagas ainda estão abertas.

A principal vaga ainda em disputa é a da segunda secretaria, que pela vontade do governador Renato Casagrande (PSB) deveria ficar com o novato Adilson Espindola (PTB). O socialista tem comando as articulações em torno da eleição e também foi o responsável pela escolha do nome de Luciano Machado (PV) para a primeira secretaria.

O objetivo é garantir que dois de seus aliados ocupem postos de chefia na Assembleia. No entanto, o nome de Espindola gerou descontentamento até mesmo entre o grupo de deputados novatos, que agora tenta emplacar outro nome em seu lugar.

Entre os parlamentares ainda na disputa pela vaga estão Lorenzo Pazolini (PRP), Alexandre Xambinho (Rede) e Emilio Mameri (PSDB). "O governador escolheu um nome que nem tinha indicado que queria a vaga. Ainda estamos nos articulando" , afirmou um dos parlamentares, sem se identificar.

A ELEIÇÃO