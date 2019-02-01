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Nova legislatura

Assembleia do ES: definição de nome para a Mesa fica para última hora

Deputados estaduais tomaram posse nesta sexta-feira. Eleição do novo comando da Casa será nesta tarde
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

01 fev 2019 às 15:20

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 15:20

Enquanto o registro da chapa que deverá comandar a Assembleia Legislativa do Espírito Santo pelos próximos dois anos não for feito, as cartas ainda estão na mesa. É isso o que afirmam deputados que tomaram posse, nesta sexta-feira (01), no Legislativo estadual.
De acordo com informações que circulam nos bastidores, enquanto as vagas de presidente e primeiro vice presidente deverão ser ocupadas por Erick Musso (PRB) e Marcelo Santos (PDT), respectivamente, as demais vagas ainda estão abertas.
> Leia também: Veja quem são os deputados estaduais que tomam posse hoje na Assembleia
A principal vaga ainda em disputa é a da segunda secretaria, que pela vontade do governador Renato Casagrande (PSB) deveria ficar com o novato Adilson Espindola (PTB). O socialista tem comando as articulações em torno da eleição e também foi o responsável pela escolha do nome de Luciano Machado (PV) para a primeira secretaria.
O objetivo é garantir que dois de seus aliados ocupem postos de chefia na Assembleia. No entanto, o nome de Espindola gerou descontentamento até mesmo entre o grupo de deputados novatos, que agora tenta emplacar outro nome em seu lugar.
Entre os parlamentares ainda na disputa pela vaga estão Lorenzo Pazolini (PRP), Alexandre Xambinho (Rede) e Emilio Mameri (PSDB). "O governador escolheu um nome que nem tinha indicado que queria a vaga. Ainda estamos nos articulando" , afirmou um dos parlamentares, sem se identificar.
A ELEIÇÃO
A eleição do novo comando da Assembleia ocorre na tarde desta sexta. O registro das chapas deve ser feito com a atual Mesa Diretora, que comandará a sessão. A escolha dos novos integrantes é feita por votação aberta. 

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