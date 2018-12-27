Crime na Praia do Canto

Assassinato de Gerson Camata: Hartung decreta luto de sete dias

Ex-governador e ex-senador foi morto a tiro em Vitória nesta quarta-feira (26). Suspeito do crime está preso

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 22:04
Governador Paulo Hartung Crédito: Marcelo Prest
O governador Paulo Hartung (ex-MDB, hoje sem partido) decretou luto de sete dias pela morte do ex-governador e ex-senador Gerson Camata (MDB), assassinado nesta quarta-feira (26), aos 77 anos. Hartung também colocou o Palácio Anchieta, sede do governo estadual, à disposição para realização do velório. 
Gerson Camata foi morto a tiro na Praia do Canto, no final da tarde. O suspeito do crime é um ex-assessor do emedebista, que já foi preso
Veja a nota do governador:
"Recebi com muita tristeza a notícia da morte de um amigo, nosso querido ex-governador Gerson Camata. Gerson foi o primeiro governador eleito no nosso Estado no período de redemocratização do país. Fez um governo realizador e que entrou para a história dos capixabas. O Espírito Santo perde uma de suas principais lideranças. Decretei luto oficial de sete dias . Suspendi imediatamente todas as minhas agendas de trabalho para acompanhar de perto a apuração desse crime tão bárbaro . Estou colocando o Palácio Anchieta à disposição da família Camata para que o funeral seja realizado na sede oficial do governo".
