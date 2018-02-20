Artista é expulso da Ales após abaixar calças e mostrar nádegas Crédito: Fernando Madeira | GZ

O ator e artista visual Leonardo Freire, 34 anos, foi expulso da galeria da Assembleia Legislativa, na tarde desta segunda-feira (19), após abaixar a calça e mostrar as nádegas para o plenário cheio de deputados e de deputadas.

O veto foi mantido, por 17 votos a nove, e o projeto foi sepultado. A confusão ocorreu durante a discussão do veto do governador Paulo Hartung (PMDB) ao projeto que pretendia censurar as artes no Estado.

Segundo Leonardo, o ato foi um protesto. Ele tirou parte da roupa exatamente enquanto o deputado Euclério Sampaio (PDT), autor da proposta, discursava em defesa do projeto.

VÍDEO DA EXPULSÃO

"Minha bunda foi uma resposta a tudo aquilo. Tem hora que tem que dar a bunda para certo tipo de coisas. Não só pra ele, mas para todos aqueles falsos moralistas que estão ali. Não são todos, mas a grande maioria", disse.

O ator afirmou também que imagens de nudez apresentadas por Euclério no painel enquanto discursava foram retiradas de contexto. Para ele, os artistas foram difamados pelo deputado.

Artista mostrou as nádegas durante votação na Assembleia Legislativa Crédito: Divulgação / Deputados

"Não fui com a proposta (de abaixar as calças). Fui com a proposta de sentar e ouvir. Mas, quando vi o senhor usando imagens caluniosas, eu fiz. Não falei só por mim, falei por toda uma classe, por todos os atores, todos os dançarinos, todos os artistas visuais", explicou.

Natural de Vila Velha, conta já ter trabalho no cenário cultural e artístico de Rio de Janeiro e São Paulo. Decidiu ir à Assembleia acompanhar a sessão "sozinho, como um militante" porque "era o mínimo que pode fazer, como brasileiro".

Segundo ele, os deputados deviam estar preocupados com outros assuntos urgentes. "A cultura e a arte no Espírito Santo caíram em verdadeiro abandono. Enquanto houver o desbunde, haverá a bunda como resposta."

CONFUSÃO

Ao ver a cena, o deputado Euclério Sampaio disse que o artista deveria ser preso. O presidente da Casa, Erick Musso (PMDB), determinou que a assessoria militar da Assembleia retirasse o manifestante da galeria. "Retirem esse cidadão. Se der força, deem voz de prisão a ele", disse.