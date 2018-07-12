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Câmara dos Deputados

Aprovada urgência para votação de projeto sobre anistia a PMs grevistas

A proposta deve ser colocada na Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 11:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 11:07
Mulheres de PMs bloquearam entrada do Quartel de Maruípe durante a greve Crédito: Gazeta Online
O plenário da Câmara dos deputados aprovou um requerimento de urgência para a votação do projeto que concede anistia aos militares capixabas envolvidos na greve da PM, em fevereiro de 2017. Na prática, isso torna a tramitação do projeto de lei mais rápida.
 
A proposta deve ser colocada na Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa. Como estamos em julho, que é um mês com atividade parlamentar bastante limitada, é bem provável que a votação do projeto no plenário fique para a volta do recesso.
O projeto de lei é de autoria do deputado Carlos Manato (PSL-ES) eencabeçado pela chamada bancada da bala. A anistia, que é criticada pelo Governo do Estado e pelo Comando da PM, abrange os crimes definidos no Código Penal Militar e no Código Penal.
Na Câmara Federal, a anistia já avançou em três comissões: Segurança Pública, de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e Constituição e Justiça.

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